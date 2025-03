Chuva em Pernambuco: Apac emite alerta de chuva para o Grande Recife e outras regiões do Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

PREVISÃO DO TEMPO

Na noite deste sábado (8), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta sobre a possibilidade de chuva moderada a forte na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste do Estado e o Arquipélago de Fernando de Noronha. O comunidade tem validade até as 23h50 deste domingo (9).

Segundo o informe da Apac, as chuvas fortes devem atingir Fernando de Noronha, enquanto as demais regiões devem sofrer pancadas moderadas de chuva.

Saiba como acessar o JC Premium

ALERTA DO INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso de chuva para Pernambuco. De acordo com o alerta, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). As precipitações, no entanto, trazem baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas .