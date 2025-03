Após alteração na operação aérea entre Recife e Petrolina, Azul anuncia retomada de segundo voo diário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O serviço de voos entre as duas cidades é prestado pela companhia aérea Azul, que anunciou o retorno no número de viagens tradicional

A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira (10) que vai retomar a segunda operação diária entre Recife e Petrolina, a partir do dia 1° de abril.

O trajeto passa por uma interrupção parcial, contando apenas com o horário que parte da capital pernambucana às 13h20 e pousa em Petrolina às 14h50.

"A operação decola às 8h da manhã da capital pernambucana e chega ao destino às 9h50. No sentido contrário, sai do Aeroporto de Petrolina às 10h20 e pousa às 12h10 no Aeroporto Internacional Guararapes", disse a companhia.

Em nota, a Azul informa ainda que o voo diário de Petrolina para Campinas, em São Paulo, segue normalmente.



Cobrança nas redes sociais

A medida que reduziu os voos diários causou revolta entre os internautas e moradores de Petrolina, inclusive, o ex-prefeito da cidade Miguel Coelho.

O político utilizou as redes sociais para criticar a redução e o alto valor dos voos.

"Isso é inadmissível. E pior é que além de ter diminuído o voo, o custo aumentou. Você tendo uma ida e volta de Petrolina a Recife, ou vice versa, custando mais de três, quatro, cinco mil reais", pontuou Miguel Coelho.

