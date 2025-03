Cinema a céu aberto e palco flutuante: o projeto da nova operadora para o Parque Apipucos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife, e outros três parques urbanos da capital pernambucana passaram a ser geridos e operados pela Viva Parques do Brasil desde esta segunda-feira, 10 de março.

A empresa concessionária venceu a licitação da Prefeitura do Recife e vai ficar responsável pela manutenção dos espaços durante 30 anos. A previsão é que R$ 413 milhões sejam investidos ao longo da operação e que nos dois primeiros anos, novos projetos sejam entregues para a população.

Entregue requalificado pela Prefeitura do Recife em setembro de 2023, o Parque Apipucos Maximiano Campos tem um fluxo mensal de 30 mil pessoas e conta com mais de 11 mil m².

Atualmente, o espaço conta com Parcão, pista de cooper, brinquedos para as crianças, banheiros públicos, quiosques e um píer flutuante no açude de Apipucos.

O novo projeto da Viva Parques do Brasil tem como objetivo, de acordo com a concessionária, transformar o equipamento em um centro cultural. Para isso, a empresa propõe um cinema a céu aberto gratuito e com programação diária para a população.

A proposta é ofertar, ainda, um palco flutuante no rio, com arquibancada para eventos, e um mirante. “Nossa ideia é que a população volte a olhar para o rio”, afirmou o diretor comercial dos parques e sócio da Viva Parques do Brasil, Daniel Tavares.

De acordo com ele, o projeto da concessionária é fazer uma integração entre os parques da Zona Norte, com um barco que leve o usuário de um parque para o outro.

Dentre outras mudanças com a concessão do Parque Apipucos estão também a vigilância e segurança privada pela empresa, contando com o apoio e suporte da Guarda Municipal. O equipamento também deve ganhar wifi gratuito e praça de alimentação.

Veja projeto:

Projeto Viva Parques do Brasil para o Parque Apipucos - Divulgação Projeto Viva Parques do Brasil para o Parque Apipucos - Divulgação Projeto Viva Parques do Brasil para o Parque Apipucos - Divulgação Projeto Viva Parques do Brasil para o Parque Apipucos - Divulgação Projeto Viva Parques do Brasil para o Parque Apipucos - Divulgação

O que pode mudar

Os quatro parques concedidos pela Prefeitura do Recife seguem gratuitos e não serão privatizados. De acordo com a licitação, é proibida a cobrança de valores para o ingresso nas áreas abertas ou para o uso de algum equipamento que já exista. Além disso, a população pode continuar entrando nos espaços com comidas e bebidas.

Além disso, devem ser mantidos no Parque Apipucos os horários de funcionamento mínimo das 5h às 22h todos os dias da semana.

Horário de funcionamento mínimo das 5h às 22h, todos os dias da semana, deve ser mantido no Parque Apipucos - Marlon Diego/Prefeitura do Recife

Também não podem ser cobrados ingressos para o uso dos banheiros ou para a utilização de novos equipamentos implementados pela empresa - apenas em caso de eventos.

Porém, podem ser cobrados valores de estacionamentos de veículos individuais ou coletivos.

Veja o que pode ser cobrado e se tornar fonte de receita para a concessionária, de acordo com a licitação da Prefeitura do Recife: