'Estamos vivenciando a realização de um sonho coletivo', afirmou Ingrid Zanella, em posse na OAB-PE

A advogada Ingrid Zanella tomou posse oficialmente, nesta segunda-feira (10), da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE). O evento, realizado no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, ficou marcado por empossar a primeira presidente mulher nos 93 anos de história da OAB-PE.

"Com o coração cheio de emoção e alegria, hoje sei que estamos vivenciando a realização de um sonho coletivo, construído com suor, resistência e esperança. O desafio que temos pela frente não é pequeno, mas assim como a advocacia, não nos curvamos diante das dificuldades. Estamos aqui para lutar, transformar e avançar. Vencer na advocacia não deve ser privilégio de poucos, mas um direito de todos aqueles que acreditam, trabalham e constroem o seu trabalho no dia a dia com muita dignidade... Essa é a nossa missão", destacou a nova presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.

Em seu discurso, Zanella prometeu uma gestão ativa e na busca pelo fortalecimento da OAB-PE. "Nessa gestão, travaremos uma luta, com o apoio do governo do Estado, pelo avanço e pela regulamentação da advocacia dativa. Esse é um projeto e um avanço histórico que garantirá segurança jurídica e celeridade processual. Seremos incansáveis na defesa de cada profissional, porque uma advocacia fortalecida, significa uma sociedade justa. Precisamos de uma OAB-PE forte, estruturada e atenta as reais necessidades da classe", frisou a presidente.



Além de Ingrid Zanella, também tomaram posse toda a diretoria da OAB-PE, que ficará à frente da instituição no triênio 2025-2027. Foram empossados a vice-presidente Schamkypou Bezerra; o secretário-geral, Max Maciel; o secretário-geral adjunto, Cláudio Ferreira; a tesoureira, Manoela Alves; o diretor de Interiorização, Darlyson Torres; a diretora de Comunicação, Luana Guarino; o diretor de Prerrogativas, Yuri Herculano; e a diretora de apoio à Advocacia Pública, Fabiana Augusta.

Estiveram presentes na solenidade, o prefeito do Recife, João Campos; o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto; o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE), Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura; a procuradora do Estado, Bianca Ferreira Teixeira, representando a governadora Raquel Lyra; entre outras autoridades.