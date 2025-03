Aniversário do Recife e de Olinda: saiba o que abre e o que fecha nas cidades irmãs nesta quarta-feira (12)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As duas cidades comemoram aniversário neste 12 de março; Recife completa 488 anos e Olinda, 490 anos de história. Confira o funcionamento dos serviços

Recife e Olinda celebram aniversário juntas nesta quarta-feira (12); Recife completando 488 anos e Olinda, 490 anos de história.

Enquanto Recife segue com o funcionamento normal nesta data, em Olinda é feriado municipal, como indicado na legislação da cidade. Saiba o que vai fechar no feriado e os horários de funcionamento.



Olinda



A cidade, fundada no dia 12 de março de 1535, foi reconhecida como vila em 12 de março de 1537. O aniversário de Olinda é feirado municipal.

O município tem três feriados: o Aniversario da Cidade, 12 de março; Santíssimo Salvador do Mundo, 6 de agosto; e o 1º Grito de República no Brasil, 10 de novembro.

Confira o que abre e fecha:

Órgãos da Prefeitura: não haverá expediente durante o feriado, incluindo as escolas municipais.

não haverá expediente durante o feriado, incluindo as escolas municipais. Saúde: serviços de urgência estarão disponíveis em regime de plantão 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.

serviços de urgência estarão disponíveis em regime de plantão 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo. Mercados Públicos: funcionamento das 6h às 17h.

funcionamento das 6h às 17h. Coleta de Lixo: a coleta domiciliar será reduzida em 20%. Haverá varrição especial na Orla e no Sítio Histórico.

a coleta domiciliar será reduzida em 20%. Haverá varrição especial na Orla e no Sítio Histórico. Ciclofaixa de Lazer e Turismo: Não será ativada, pois funciona apenas em feriados nacionais e aos domingos.

Shopping Patteo Olinda

As operações de compras, alimentação e lazer do Shopping Patteo vão funcionar em horário especial, das 12h às 21h. Operações de serviços funcionam conforme programação própria.

Recife

No Recife, não é feriado, e o funcionamento segue normal nesta quarta-feira.

A Lei Municipal do Recife nº 9.777, de 16 de junho de 1967, prevê apenas quatro feriados, sendo eles a Sexta-Feira Santa, que este ano cai no dia 18 de abril; São João, 24 de junho; Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho; e Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro.