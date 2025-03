Cibersegurança: capacitação gratuita abre novas oportunidades para mulheres no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Projeto Mulheres em Ciber acontecerá no Porto Digital, que fica no Recife Antigo, de 24 a 28 de março. O projeto busca inserir mais mulheres no setor tecnológico e é completamente gratuito.

A presença feminina na área de tecnologia ainda é baixa, especialmente em setores estratégicos como a cibersegurança. De acordo com a Cybersecurity Workforce Study de 2023, apenas 25% dos profissionais de cibersegurança no mundo são mulheres. No Brasil, essa porcentagem é ainda menor, o que reforça a importância de iniciativas que incentivem a entrada e permanência de mulheres nesse campo.

Com o objetivo de mudar esse cenário, o projeto Mulheres em Ciber chega à sua terceira edição oferecendo um treinamento especializado e gratuito. A iniciativa, realizada pela Bidweb em parceria com a Trend Micro, o Porto Digital e a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), acontece de 24 a 28 de março, no laboratório do Porto Digital, no Bairro do Recife.

Aulas

O curso contará com aulas teóricas e práticas ministradas por especialistas do setor, abordando temas essenciais para a formação em segurança digital. O conteúdo programático inclui desafios das mulheres na tecnologia, técnicas de cibersegurança, arquitetura de segurança corporativa, cenário de ameaças digitais e práticas de investigação de incidentes cibernéticos.

Além de promover capacitação técnica, o projeto busca criar uma rede de apoio entre as participantes, incentivando a troca de experiências e o fortalecimento da presença feminina no setor.

Nas edições anteriores, o Mulheres em Ciber capacitou dezenas de participantes, contribuindo para que mais de 15 mulheres fossem inseridas no mercado de trabalho. A falta de representatividade feminina em cibersegurança não é apenas um reflexo do baixo número de mulheres na tecnologia, mas também um fator que limita a diversidade e inovação no setor. A ampliação da presença feminina é fundamental para enfrentar desafios como ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados e a necessidade de diferentes perspectivas para soluções eficazes.

Inscrições

Nesta edição, serão oferecidas 20 vagas para mulheres que já atuam na área de tecnologia, estão em transição de carreira ou concluíram a graduação e desejam ingressar no mercado de cibersegurança. A seleção inclui uma prova classificatória e eliminatória com 20 questões de múltipla escolha sobre tecnologia e segurança da informação. As inscrições estão abertas até 12 de março.

Para inscrições e mais detalhes sobre o edital, acesse https://conteudo.bidweb.com.br/mulheres.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelo e-mail: mulheresemciber@bidweb.com.br.

Serviços

Capacitação - Projeto Mulheres em Ciber

Inscrições - até 12 de março

Vagas - 20 vagas

Edital - https://conteudo.bidweb.com.br/mulheres

Datas - de 24 a 28 de março

