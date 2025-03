Projeto de nova operadora do Parque Santana inclui parque esportivo e centro comunitário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desde a última segunda-feira, 10 de março, o Parque Santana, na Zona Norte do Recife, e outros três parques urbanos da capital pernambucana passaram a ser geridos e operados pela Viva Parques do Brasil.

A empresa venceu a licitação da Prefeitura do Recife e vai ficar responsável pela manutenção dos espaços durante 30 anos. A previsão é que R$ 413 milhões sejam investidos ao longo da operação e que nos dois primeiros anos, novos projetos sejam entregues para a população.

Para o Parque Santana Ariano Suassuna, que tem mais de 60 mil m² e fluxo mensal de 70 mil pessoas, a proposta é desenvolver o conceito de parque esportivo, com quadras poliesportivas, academia pública, centro de skates e pista de bicicross - a pista do Parque da Jaqueira será extinta e a expectativa é que o público migre para o Santana.

O projeto da concessionária é fazer uma integração entre os parques da Zona Norte (Santana, Jaqueira e Apipucos), com um barco que leve o usuário de um parque para o outro.

Além disso, a Viva Parques do Brasil propõe ampliar o campo de futebol do Parque Santana para o padrão FIFA para receber eventos como campeonatos locais.

Durante a semana, a proposta é dividir esse campo em quatro menores e oferecer aulas de formação esportiva para as comunidades dos arredores. De acordo com a concessionária, também serão ofertadas duas quadras de tênis e uma de basquete.

“O parque tem uma ocupação esportiva clara pelos equipamentos que tem e a ideia é que a gente traga ainda mais esse conceito de um parque esportivo”, explicou o diretor comercial dos parques e sócio da Viva Parques do Brasil, Daniel Tavares.

O projeto da concessionária inclui, ainda, a criação de um centro comunitário com sala de formação para que empresas possam captar e treinar pessoas que moram nos arredores do parque e biblioteca digital e a ampliação do centro cultural para que ele receba mais eventos.

Dentre outras mudanças com a concessão do Parque Santana estão a vigilância e segurança privada pela empresa, com câmeras e contando com o apoio e suporte da Guarda Municipal, e a oferta de wifi gratuito.

Veja o projeto:

Projeto Viva Parques do Brasil para o Parque Santana - Divulgação
Projeto Viva Parques do Brasil para o Parque Santana inclui parque esportivo e centro comunitário - Divulgação

O que pode mudar

Os quatro parques concedidos pela Prefeitura do Recife seguem gratuitos e não serão privatizados. Além disso, devem ser mantidos no Parque Santana os horários de funcionamento mínimo das 5h às 22h todos os dias da semana.

De acordo com a licitação, é proibida a cobrança de valores para o ingresso nas áreas abertas ou para o uso de algum equipamento que já exista. Também não podem ser cobrados ingressos para o uso dos banheiros ou para a utilização de novos equipamentos implementados pela empresa - apenas em caso de eventos.

Porém, podem ser cobrados valores de estacionamentos de veículos individuais ou coletivos.

Outro ponto destacado pela Prefeitura do Recife e pela Viva Parques do Brasil é que a população pode continuar entrando nos espaços com comidas e bebidas.

Horário de funcionamento mínimo do Parque Santana deve continuar das 5h às 22h todos os dias da semana - WELINGTON LIMA/JC IMAGEM

Veja o que pode ser cobrado e se tornar fonte de receita para a concessionária, de acordo com a licitação da Prefeitura do Recife: