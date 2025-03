Recife e Olinda terão programações para celebrar aniversário nesta quarta (12)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As cidades irmãs celebram seu aniversário nesta quarta-feira (120; Recife comemora 488 anos de existência, enquanto Olinda chega aos seus 490 anos.

Para festejar por mais um ano de cada cidade, a prefeitura do Recife, bem como a prefeitura de Olinda, têm uma programação voltada para a data.

Recife

Confira a programação festiva

12h45 - Bolo de aniversário da cidade

No Restaurante Popular Naíde Teodósio, em Santo Amaro, o público atendido no local e a população em vulnerabilidade cadastrado pela Prefeitura participam do corte simbólico do bolo que marca os 488 anos da cidade.

No local, serão distribuídas 1,4 mil fatias da sobremesa festiva. O Restaurante Naíde Teodósio fica situado à Rua Afonso Costa, 212, Santo Amaro.

14h - Vivência em Frevo Extramuros

Para celebrar o aniversário da cidade, o Paço do Frevo faz imersão extramuros de suas Vivências em Dança - na rua, em frente ao museu, que fica situado defronte à Praça do Arsenal, no bairro do Recife.

A aula de curta duração será conduzida pela professora Patrícia Fernandes nos horários de 14h, 14h40, 15h20 e 16h.

15h - Exposição Travessia

Na Biblioteca Dr, Joaquim Suassuna, que funciona na antiga passarela do Pina, o aniversário da cidade e os parabéns do primeiro ano de vida do espaço serão marcados por apresentações culturais, homenagens e a abertura da exposição “Travessia”, da artista Ingrid Veloso.

A mostra, que será aberta a partir das 15h, reúne registros fotográficos de todo o processo de construção da biblioteca e ficará aberta ao público durante todo o mês de março no espaço, que funciona na Herculano Bandeira entre 9h e 21h de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados e domingos.

20h - Orquestra Sinfônica do Recife

Dando início à temporada 2025 e em celebração ao aniversário da cidade, a Orquestra Sinfônica do Recife apresentará dois concertos gratuitos, nos dias 12 e 13, no Teatro de Santa Isabel, regência do maestro José Renato Accioly.

Gratuitos e oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, os concertos terão ingressos disponibilizados pela internet e presencialmente.

No dia de cada apresentação, a distribuição inicia às 10h, no site disponibilizado pela prefeitura. Na bilheteria do Teatro Santa Isabel, também haverá distribuição presencial, a partir das 19h, nas duas noites.

Além das comemorações, a prefeitura também anunciou a inauguração da creche da Mustardinha, o início das obras de duplicação da Ladeira da Cohab e o Encontro Conecta Recife 2025.

Olinda

Olinda comemora 490 anos com corte de bolo, desfiles carnavalescos e shows no palco montado em frente ao Palácio dos Governadores, sede da Prefeitura.

Confira a programação completa

9h – Missa em homenagem ao aniversário de Olinda, na Catedral da Sé

9h às 16h – Sessão de fotos na sede do Homem da Meia-Noite, na Estrada do Bonsucesso

15h – Desfile do Menino da Tarde (Largo da Igreja de Guadalupe até a sede da Prefeitura)

16h – Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos (da sede da agremiação ao Largo da Prefeitura)

17h – Cortejo da Família Salustiano (Estrada do Bonsucesso até a sede da Prefeitura)

17h30 – Cortejo Cultural Itinerante (com bois, ursos, palhaços e brincantes da Cultura Pernambucana, do Largo do Bonsucesso à Prefeitura)

18h – Lançamento do Documentário Olinda Sacra (Largo do Mosteiro de São Bento)

18h30 – Queima de fogos e corte do bolo

Shows no Largo da Prefeitura:

17h – Zuza Miranda e Thaís

18h – Mestra Ana Lúcia do Coco

19h – Gangga Barreto

20h – Orquestra de Bolso

21h – Sambadeiras



