Parque Dona Lindu deve ganhar restaurante, café e novas quadras; veja projeto da concessionária

Vencedora da licitação, Viva Parques do Brasil propõe a ativação de um centro cultural e o desenvolvimento de mais atividades esportivas no parque

O Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, passou a ser gerido e operado pela Viva Parques do Brasil desde o último dia 10.

Além dele, outros três parques da capital pernambucana - Jaqueira Governador Joaquim Francisco, na Jaqueira, Santana Ariano Suassuna, em Santana, Apipucos Maximiano Campos, em Apipucos - também estão concedidos à empresa.

A concessionária venceu a licitação da Prefeitura do Recife e vai ficar responsável pela manutenção dos espaços durante 30 anos. A previsão é que R$ 413 milhões sejam investidos ao longo da operação e que nos primeiros 24 meses, novos projetos sejam entregues para a população.

Para o Parque Dona Lindu, a Viva Parques do Brasil propõe a ativação de um centro cultural e o desenvolvimento de mais atividades esportivas. O equipamento público tem quase 30 mil m² e recebe cerca de 116 mil pessoas todos os meses.

O projeto é que o Dona Lindu passe a ofertar para a população uma quadra poliesportiva, uma de tênis e uma de basquete, um skate parque e uma academia pública.

Além disso, o Teatro Luiz Mendonça e a Galeria Janete Costa devem ser reformados e o parque deve receber novos projetos. De acordo com o diretor comercial dos parques e sócio da Viva Parques do Brasil, Daniel Tavares, a concessionária pensa em “trazer a cultura do Recife para dentro desse parque”.

A operadora também promete plantar até 900 m² de área verde - uma das maiores reclamações de quem usa o espaço ainda é a falta de cobertura vegetal.

Dentre outras mudanças com a concessão do Parque Dona Lindu estão a vigilância e segurança privada pela empresa, com câmeras e contando com o apoio e suporte da Guarda Municipal, e a oferta de wifi gratuito.

Um restaurante e um café também devem ser instalados. A respeito dos ambulantes, a Prefeitura do Recife deve intermediar a relação com a concessionária.

O que pode mudar

Os quatro parques concedidos pela Prefeitura do Recife seguem gratuitos e não serão privatizados. De acordo com a licitação, é proibida a cobrança de valores para o ingresso nas áreas abertas ou para o uso de algum equipamento que já exista. Além disso, a população pode continuar entrando nos espaços com comidas e bebidas.

Além disso, devem ser mantidos no Parque Dona Lindu os horários de funcionamento mínimo das 5h às 22h todos os dias da semana.

Também não podem ser cobrados ingressos para o uso dos banheiros ou para a utilização de novos equipamentos implementados pela empresa - apenas em caso de eventos.

Porém, podem ser cobrados valores de estacionamentos de veículos individuais ou coletivos.

Veja o que pode ser cobrado e se tornar fonte de receita para a concessionária, de acordo com a licitação da Prefeitura do Recife: