Apac emite alerta amarelo para chuvas na RMR e Zona da Mata Norte de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na manhã desta sexta-feira (14), um alerta amarelo de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata Norte.

O aviso indica a possibilidade de chuvas de intensidade moderada e pontualmente forte ao longo do dia e na manhã deste sábado (15).



De acordo com a Apac, o fenômeno é influenciado pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um sistema meteorológico que favorece a ocorrência de chuvas significativas em parte do Nordeste, incluindo Pernambuco.

"As regiões com maiores influências deverão ser a Mata Norte e a Região Metropolitana do Recife, porém esperam-se chuvas localizadas em todo o Litoral, com valores entre fraco a moderado. O Agreste também deve ter chuva, de forma isolada", informou a Apac.

Após o alerta, a Defesa Civil do Recife informou que mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.0813400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.

O que significa o alerta amarelo?



A Apac classifica os avisos meteorológicos em três níveis de risco:

Amarelo (Estado de Observação): Previsão de chuva moderada, com menor probabilidade de causar impactos.



Previsão de chuva moderada, com menor probabilidade de causar impactos. Laranja (Estado de Atenção): Fenômenos meteorológicos com risco moderado a alto, podendo ser severos.



Fenômenos meteorológicos com risco moderado a alto, podendo ser severos. Vermelho (Estado de Alerta): Condições extremas, com risco muito alto e intensidade excepcional.



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />