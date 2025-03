Projeto promove atividades de lazer na praia para pessoas com deficiência neste sábado (15), em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O projeto Lazer sem Barreiras oferece atividades esportivas, físicas e recreativas na praia para crianças e adolescentes com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A ação é da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes e começa neste sábado (15), com programação na orla de Piedade, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, 3.830, em frente ao Edifício Mirante, com início às 8h30.

O intuito, segundo a prefeitura, é contribuir para o desenvolvimento motor, social e emocional dos participantes.

Como participar?

A programação será quinzenal, sempre aos sábados, e atenderá até 100 crianças e adolescentes por edição.

As atividades acontecem em dois turnos: manhã (9h às 11h) e tarde (14h às 16h). A participação é aberta a crianças e adolescentes com e sem deficiência, com prioridade para aqueles com dificuldades de mobilidade.

Atividades para crianças e interação familiar

Para o lançamento do projeto, foram convidadas crianças da Casa de Acolhimento Criança Feliz, além de grupos de mães e movimentos de autistas e Pessoas com Deficiência (PCDs) do município.

A programação inclui circuito de mobilidade, exercícios para o desenvolvimento motor e jogos interativos, além de jogos de tabuleiro voltados para os adultos, criando um ambiente de convivência familiar e comunitária.

O local foi escolhido, de acordo com a organização do evento, por ser acessível e contar com infraestrutura adequada para receber todos com segurança e conforto.

“Esta iniciativa integra o Programa de Políticas Sociais (PPS) do município e busca proporcionar um momento de lazer para as crianças e adolescentes com deficiência ou autismo, além de integrar as suas famílias e promover a inclusão social”, disse o prefeito Mano Medeiros.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (81) 99529-4717.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC