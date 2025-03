Senac PE oferece 33 vagas gratuitas para Recife, Caruaru e Petrolina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Senac Pernambuco está ofertando 33 vagas gratuitas em quatro cursos nos municípios de Recife, Caruaru e Petrolina. As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e são destinadas a pessoas de baixa renda que desejam se qualificar profissionalmente.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas/ e começam neste sábado (15), seguindo até segunda-feira (17) ou até esgostar as vagas.

Vagas disponíveis



Garçom (7 vagas no Recife)

Técnico em Redes de Computadores (11 vagas em Caruaru)

Cuidador de Idoso (5 vagas em Petrolina)

Recepcionista em Serviços de Saúde (10 vagas em Petrolina)

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa atender às características do público-alvo e do curso escolhido, comprovando os requisitos mínimos de acesso.

Entre os requisitos básicos para inscrição, estão:

Possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais

Estar matriculado ou ser egresso da educação básica

Ser trabalhador desempregado ou empregado.

O resultado do processo seletivo será divulgado na próxima terça-feira (18) no site www.pe.senac.br/psg. Já as matrículas deverão ser feitas entre os dias 18 e 19 de março. As aulas serão presenciais nas respectivas unidades do Senac de cada município.

