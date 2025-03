Exército celebra aniversário do Recife com salto de paraquedas na praia e exposição de veículos em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento promovido pelo Comando Militar do Nordeste montou exposições e fez exibições práticas da força terrestre para celebrar os 488 anos do Recife

Um espetáculo de paraquedismo do Exército Brasileiro foi realizado neste domingo (16), na praia de Boa Viagem, no Recife, e marcou mais uma homenagem ao aniversário de 488 anos da cidade, celebrado na última quarta-feira (12).

O salto foi realizado pela equipe de paraquedismo do Exército conhecida como "Os Cometas". Os profissionais estavam a bordo de uma aeronave C-95, do 5º grupamento de aviação de Natal, no Rio Grande do Norte, e realizaram o salto livre a aproximadamente 1.200 metros de altura.

O grupo de oito paraquedistas fez acrobacias no ar e foi ovacionado ao pousar na areia com as bandeiras do Recife, de Pernambuco e do Brasil.

O evento foi promovido pelo Comando Militar do Nordeste, em parceria com a secretaria de Turismo e Lazer do Recife, e também contou com uma exposição de Material Militar do Exército na orla, na altura do Segundo Jardim de Boa Viagem, com diversos veículos, entre tanques, caminhões, caminhonetes e motos, em que os visitantes puderam entrar e posar para fotos.

Exposição de veículos do Exército no Segundo Jardim de Boa Viagem em celebração ao aniversário do Recife - Rafael Carvalheira/JC Exposição de veículos do Exército no Segundo Jardim de Boa Viagem em celebração ao aniversário do Recife - Rafael Carvalheira/JC Exposição de veículos do Exército no Segundo Jardim de Boa Viagem em celebração ao aniversário do Recife - Rafael Carvalheira/JC

Durante toda a manhã e o início da tarde, a mostra também expôs armamentos, equipamentos e itens tecnológicos utilizados pela força terrestre, como rádios e computadores.

A população também pode visitar uma exposição temática da Força Expedicionária Brasileira, que homenageou os soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, além de uma demonstração dos batedores do Pelotão de Escolta.

A programação ainda teve uma demonstração de Cães de Guerra, em que os espectadores puderam assistir ao desempenho prático de cães treinados para missões de segurança e resgate.

"Recife é uma cidade que tem fortíssima ligação histórica com a atuação da Força Terrestre, uma presença do Exército Brasileiro aqui no Nordeste, o Exército Brasileiro que participou de diversos momentos da história da região, do estado de Pernambuco e da cidade de Recife, na defesa desta área que, como todos sabemos, é uma região de um elevadíssimo valor estratégico para o país e a história nos mostra isso", disse o Comandante Militar do Nordeste, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

O vice-prefeito do Recife, Victor Marques, agradeceu ao Exército pela homenagem. "Foi um presente enorme, onde a gente comemora o aniversário da cidade e demonstra a capacidade de união entre os entes públicos".