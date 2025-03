Obra emergencial de drenagem causa interdição e muda trânsito na Madalena

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir deste domingo (16), Avenida Beira Rio terá interdição no cruzamento com a Rua Padre Anchieta. Serviço é de reparação de um abatimento na via

Uma obra emergencial de drenagem, iniciada neste domingo (16), causou a interdição de uma via do bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife. Até quarta-feira, prazo previsto para o fim do serviço, os motoristas devem encontrar dificuldades no trânsito.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a Avenida Beira Rio sofreu a interdição no cruzamento com a Rua Padre Anchieta.

Desta forma, os condutores que vierem da Rua Padre Anchieta e quiserem acessar a Avenida Beira Rio devem seguir pela Rua Antônio Rabelo, entrar na Rua Clóvis Bevilácqua para, então, chegar à Avenida Beira Rio.

A obra emergencial é de reparo de um abatimento na via causado por chuvas e maré alta. Uma equipe da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) realiza o conserto do dano na rede de drenagem de águas pluviais que surgiu na via.

ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS

Durante o período da obra agentes e orientadores irão organizar e orientar a população. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão por meio do teleatendimento gratuito, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.