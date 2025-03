Assalto a ônibus na Av. Dantas Barreto deixa passageiro ferido no centro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Criminosos armados com faca assaltam passageiros na linha Três Carneiros. O assalto anunciado na av. Dantas barreto deixou um ferido

Com informações da Dois assaltantes abordam motorista e passageiros do ônibus da linha Três Carneiros, na avenida Dantas Barreto, no último sábado (15).

Segundo a Política Militar, os criminosos deixaram um ferido que reagiu tentando impedir o assalto. A polícia estava próximo ao local e encontrou suspeitos na Praça do Diário, os mesmos foram detidos no local.

O Major Daniel Augusto, subcomandante do 16° batalhão da polícia Militar, informou para a TV Jornal que a Polícia militar foi acionada enquanto estava fazendo o policiamento extensivo na região. O major explica que assalto foi anunciado na avenida Dantas Barreto.

"Não há informação de onde eles subiram no ônibus, mas o assalto foi dado início na Dantas Barreto, bem no início".

Os assaltantes estavam em posse de uma faca, os mesmos usaram a arma branca para ameaçar os passageiros.

A faca também foi usada para ferir um dos passageiros que reagiu ao assalto. O rapaz foi encaminhado para a UPA com um ferimento superficial.

O subcomandante do 16° batalhão da polícia Militar, Daniel Augusto, alertou a população em relação a reagir a crimes dessa natureza. "A recomendação é nunca reagir, esse pessoal não tem nada a perder. É aquele ditado 'vão os anéis, ficam-se os dedos''.

O major Daniel ainda instruiu que a população uso o alerta Celular, projeto que possibilita que celulares roubados sejam devolvidos aos verdadeiros proprietários.

"É interessante quando se trata de aparelho celular, um bem muito requisitado por estes elementos, que as pessoas sempre façam o cadastro no alerta celular".