Castração gratuita: Hospital Veterinário do Recife abre vagas para cães e gatos nesta segunda (17)

Moradores do Recife podem agendar o procedimento online. As vagas disponíveis são para a segunda quinzena de março

A Prefeitura do Recife iniciou o agendamento para castração gratuita de cães e gatos no Hospital Veterinário do Recife (HVR) para a segunda quinzena de março.

O serviço pode agendado até as 18h desta segunda-feira (17) apenas por moradores do Recife. As vagas disponíveis são limitadas, e segundo a prefeitura, o agendamento é essencial para garantir o acesso ao serviço.

Como realizar o agendamento

A marcação do atendimento deve ser realizada no site do Hospital Veterinário, pela plataforma Conecta Recife (site ou aplicativo) ou pelo telefone (81) 3355-1670.

No dia agendado, os tutores dos animais devem apresentar um comprovante de residência com CEP do Recife e um documento de identificação com foto.

Castração é essencial para a saúde dos animais

Em geral, a castração de filhotes pode ser realizada após o ciclo completo de vacinas pediátricas, por volta dos seis meses.

No caso de cães machos de porte grande ou gigante, alguns especialistas sugerem aguardar até que o animal complete um ano de idade. Já para as fêmeas, a castração é indicada entre o primeiro e o segundo cio.

É importante ressaltar que a castração pode ser realizada em qualquer fase da vida, incluindo em animais idosos.

Para os felinos, a castração é recomendada a partir dos dez meses, período em que os órgãos reprodutores atingem seu desenvolvimento completo.

A castração de cães e gatos é um procedimento fundamental para a prevenção de doenças reprodutivas, como tumores de mama e de próstata, além de minimizar o risco de outras condições graves, como a piometra (infecção uterina).

