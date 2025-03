Compaz Governador Miguel Arraes promove mutirão de serviços gratuitos no Mês da Mulher

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, realizará um mutirão de serviços gratuitos para mulheres na próxima terça-feira (18) em celebração ao Mês da Mulher.

O evento, que acontecerá no Compaz Governador Miguel Arraes, no bairro da Madalena, a partir das 8h, é uma parceria com a Secretaria de Saúde e oferecerá atividades e debates sobre saúde, bem-estar e outros temas importantes para o público feminino. A programação é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa é parte de um conjunto de ações que ocorrem durante todo o mês nas unidades da Rede Compaz, segundo o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda.

"O Mês da Mulher é um momento de reflexão, valorização e fortalecimento das políticas públicas voltadas para elas. Neste mês, estamos promovendo uma série de atividades em toda a Rede”, afirma o secretário.

“No Compaz Governador Miguel Arraes, o mutirão de serviços vai além do cuidado com a saúde e o bem-estar, trazendo também debates essenciais sobre o papel da mulher na sociedade e no mercado de trabalho”, continua.

“Queremos que cada participante se sinta acolhida e tenha acesso a informações e atendimentos que façam a diferença no seu dia a dia. Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura do Recife para garantir mais cidadania, oportunidades e dignidade para todas as mulheres da nossa cidade”, completa.

Além de atendimentos como mamografia, aferição de pressão e glicose, corte de cabelo e um aulão de ginástica, a programação também inclui uma roda de conversa sobre gestação, parto e pós-parto e uma palestra sobre a mulher no mercado de trabalho.

Confira a programação

8h – Mamógrafo (distribuição de fichas);

9h às 12h – Corte de cabelo (distribuição de fichas);

9h às 10h | 16h às 18h – Aferição de pressão e glicose;

14h – Roda de conversa com gestantes: gestação, parto e pós-parto, no CRIAR;

17h – Palestra: a mulher no mercado de trabalho;

18h – Aulão de ginástica;

Serviço

Local: Compaz Governador Miguel Arraes (Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife - PE)

Data: Terça-feira, 18 de março

A partir das 8h

Gratuito