Motociclista morre ao cair em córrego sem proteção em São Lourenço da Mata, no Grande Recife

Um motociclista morreu após cair em um canal desprotegido em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (17). O sinistro ocorreu na Rua Escritor Gilberto Freire, no bairro Parque Capibaribe, próximo ao Hospital e Maternidade Petronila Campos.

Imagens de uma câmera de segurança obtidas pela TV Jornal mostram o momento em que a moto pilotada por Giordane Tavares de Araújo, de 22 anos, aparentemente derrapa enquanto ele desce uma ladeira e tenta frear para fazer uma pequena curva, onde fica o canal em que a vítima caiu. O córrego não possui mureta de proteção e o asfalto encontrava-se molhado no momento do acidente.

O SAMU chegou a ser acionado, mas Giordane morreu no local do acidente. Ele trabalhava na prefeitura como gari. Em conversa com a TV Jornal, a mãe da vítima, Cineide Tavares de Melo, fez um apelo para que a prefeitura repare a via.

“Prefeito, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de quem mora aqui nesse lugar e arrume as ruas que o senhor prometeu arrumar”, disse emocionada.

Outros acidentes já foram registrados no canal, como este carro que caiu no córrego em 2024 - Reprodução/TV Jornal

Acidentes frequentes

Este não foi o primeiro acidente no córrego. Em janeiro deste ano, o vendedor Severino João Gomes também caiu no canal. Ele conta que descia a ladeira quando perdeu o equilíbrio da moto e foi arremessado. O veículo do Severino sofreu muitos danos, mas ele não teve ferimentos graves.

Gilson Rodrigues, atendente de banco, também foi vítima da infraestrutura precária do canal. Há cerca de um ano, ele caiu com o carro no córrego. Apesar de não ter sofrido nada grave, ele reclama da negligência da prefeitura com o local.

“Isso já é avisado há muito tempo. A comunidade já vem solicitando obras aqui, que é um negócio simples de resolver”, afirma Gilson.

Prefeitura diz que vinha fazendo intervenções na região



Em nota, a prefeitura de São Lourenço da Mata lamentou o falecimento de Giordane Tavares e afirmou que o trecho onde ocorreu o acidente “não apresentava histórico de ocorrências com óbito, sendo uma via normalmente utilizada pela população”.

A prefeitura também afirma que vinha executando intervenções na região desde 24 de fevereiro, “incluindo a recuperação dos muros de arrimo, a reconstrução da coberta do canal e a instalação do gradil de proteção”.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de São Lourenço da Mata lamenta profundamente o falecimento do servidor terceirizado Giordane Tavares de Araújo, vítima de um acidente ocorrido na madrugada do último domingo.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos, colocando-nos à disposição para prestar o apoio necessário.

Esclarecemos que o trecho onde ocorreu o acidente não apresentava histórico de ocorrências com óbito, sendo uma via normalmente utilizada pela população.

Desde o dia 24 de fevereiro, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, vinha executando intervenções na região, incluindo a recuperação dos muros de arrimo, a reconstrução da coberta do canal e a instalação do gradil de proteção.

As obras tiveram início nas travessas da Rua 9, no Parque Capibaribe, e seguirão até a área posterior ao Hospital Petronila Campos.

Reforçamos a importância da prudência no trânsito, do respeito aos limites de velocidade e do uso obrigatório do capacete por motociclistas.

As autoridades responsáveis seguem apurando as circunstâncias do ocorrido, e a Prefeitura continuará colaborando para o esclarecimento dos fatos.



