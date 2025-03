Operação para transporte de transformador gigante na BR-101 vira atração em cidades do Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Transformador de 250 toneladas é transportado por uma mega carreta que conta com 388 pneus, com destino a uma usina de energia eólica na Paraíba

Um ‘espetáculo’ inusitado tomou contas cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) cortadas pela BR-101 no fim de semana e nesta segunda-feira (17): diversas pessoas foram à rodovia para acompanhar uma megaoperação de transporte de um transformador de 250 toneladas que será usado na produção de energia eólica.

O transformador saiu do Cabo de Santo Agostinho na manhã do sábado (15) e tem como destino a cidade de Campina Grande, no interior da Paraíba. Para realizar o transporte, que ocorre a uma velocidade de 7 km/h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou montar uma super operação logística, que envolveu interditar as duas faixas da via e criar pontos de retorno para os demais veículos.

Enquanto era lentamente deslocado pelo município de Abreu e Lima, neste domingo, o equipamento atraiu muitos curiosos, tanto pessoas que estavam passando pela BR-101 quanto gente que se dirigiu ao local especialmente para ver a carreta com o aparelho passar.

Transporte de transformador gigante na BR-101 neste domingo - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Com câmeras de smartphones e até drones, as pessoas registraram o acontecimento, para mostrar a amigos e familiares, como a autônoma Kátia Barbosa, que fez vídeos no celular para publicar nas redes sociais e exibir aos seguidores o evento inédito.

A dona de casa Jane Maria, que mora em uma região próxima à BR-101, em Abreu e Lima, foi outra observadora que se dirigiu às margens da rodovia só para acompanhar o transformador. “Quarenta anos que a gente mora aqui e eu nunca tinha visto uma coisa tão grande”, disse.

Uma família que se encaminhava em um ônibus para um aniversário em Igarassu, na RMR, também ficou empolgada com a cena inesperada, mesmo com o atraso causado pelas mudanças no trânsito.

“A gente encontrou esse trânsito no caminho, mas valeu a pena”, disse o armador Ronaldo Santos, que brincou dizendo que a atração acabou criando uma ‘reuniãozona’ de família. Seu primo, o aniversariante Elias Inácio, aproveitou a ocasião inesperada e iniciou as comemorações no meio do caminho, cantando os parabéns com a família dentro do ônibus.

Com o trânsito lento e a presença de entusiastas do transformador, houve também quem aproveitou o momento para ganhar dinheiro. O comerciante Anderson Luiz foi uma dessas pessoas. “Vendi já um bocado”, disse ele, que se deslocava com o carrinho de água, pipoca e guloseimas entre as pessoas e os veículos da rodovia.

Segundo dia: transporte de transformador gigante segue pela BR-101 neste domingo - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Operação continua nesta segunda-feira

A primeira parte da operação de transporte foi concluída na tarde de sábado, com a chegada ao município de Paulista, na RMR. Na manhã de domingo, o comboio seguiu caminho, com direção à Paraíba, mas devido a intercorrências, não conseguiu chegar ao estado vizinho e parou na cidade de Igarassu.

Na manhã desta segunda-feira (17), o transporte do transformador foi retomado. A expectativa da PRF é de que a logística seja concluída na tarde de hoje, com a chegada do equipamento às proximidades de Campina Grande.