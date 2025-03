Ação no Jardim do Baobá celebra o Dia da Água com análise do Rio Capibaribe e roda de conversa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com participação de alunos e voluntários, a iniciativa no Jardim do Baobá reforça a importância da ciência cidadã na conservação dos rios

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, o Instituto Bioma Brasil realizará, nesta quinta-feira (21), a partir das 9h30, uma ação especial no Jardim do Baobá, na Zona Norte do Recife. O evento contará com a participação de alunos do Instituto Capibaribe, estudantes do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco (UPE) e voluntários do Bioma Brasil.

A programação inclui uma roda de conversa sobre a importância da água e sua preservação, além da realização de uma análise da qualidade da água do Rio Capibaribe.

A iniciativa também marcará a divulgação do relatório anual "Retrato da Qualidade da Água nas Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica", um levantamento realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com diversas instituições em todo o País.

Ciência cidadã e monitoramento da água



De acordo com Clemente Coelho Júnior, biólogo, ativista ambiental e professor da UPE, a ação busca envolver a comunidade na compreensão do monitoramento da qualidade da água. “A ideia é que esse trabalho seja feito de forma participativa, como uma ciência cidadã. Que seja um dia produtivo, que se possa falar de meio ambiente e destacar a ciência como aliada na conservação da água e, principalmente, do Rio Capibaribe", explicou.

Durante a ação, será demonstrado como é feita a análise da água utilizando um kit de colimetria, um método prático e acessível que permite medir parâmetros de qualidade hídrica. Segundo Coelho Júnior, a atividade é uma oportunidade de aprendizado interativo: "Montamos uma mesa no Jardim do Baobá, preparamos o kit e convidamos os alunos para aprenderem como realizar a análise."

O evento é aberto ao público, e todas as pessoas interessadas podem participar e contribuir para a discussão sobre a conservação da água e dos rios urbanos. A intenção é promover a conscientização e incentivar o envolvimento da sociedade na defesa dos recursos hídricos.

Dia Mundial da Água: um alerta global



Celebrado anualmente no dia 22 de março, o Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993, com o objetivo de reforçar a importância desse recurso essencial para a vida e alertar sobre a necessidade urgente de conservação dos ambientes aquáticos.

A data também busca incentivar práticas sustentáveis de consumo e evitar a poluição dos rios e mananciais.