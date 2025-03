Hospital das Clínicas inicia a marcação e realização de interconsultas por teleatendimento nesta quinta-feira (20)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pacientes encaminhados de um ambulatório para outro do HC vão passar por teletriagem para avaliação sobre perfil de atendimento do hospital

A partir desta quinta-feira (20), o Hospital das Clínicas da UFPE inicia a marcação e realização de interconsultas (os encaminhamentos realizados de um ambulatório para outro dentro do hospital) em 13 especialidades por meio do teleatendimento. A iniciativa tem como objetivo otimizar e agilizar o fluxo de atendimentos, garantindo que os pacientes encaminhados internamente estejam alinhados ao perfil assistencial do HC.



Neste novo formato, durante a teletriagem, será avaliado se o paciente se enquadra no perfil de atendimento do hospital. Caso atenda aos critérios estabelecidos, será agendada a consulta presencial na especialidade para a qual foi encaminhado pelo médico da teletriagem e encaminhado ao paciente (tudo isso feito via on-line). Caso contrário, o paciente será devidamente orientado e direcionado para a unidade de saúde mais próxima de sua residência, garantindo que receba o atendimento mais adequado ao seu perfil clínico.



“Esse novo fluxo pretende qualificar a assistência em alta complexidade do HC, direcionando os esforços e recursos para reforçar a vocação e o papel do hospital na rede SUS. Também oportunizará a ampliação de vagas reguladas para pacientes que aguardam atendimento na fila da regulação da secretaria de saúde, que tem no HC o centro de alta complexidade e qualificação para seus problemas”, explica o gerente de Atenção à Saúde do HC, Glauber Leitão.



As especialidades inseridas esse novo fluxo para a realização das interconsultas por teleatendimento são:

cardiologia

gastroenterologia

hematologia

infectologia

pneumologia

dor

coloproctologia

clínica (endocrinologia e clínica médica)

cirurgia geral

dermatologia

psiquiatria

ortopedia.

Há 30 dias, um projeto-piloto já está rodando no HC, na Endocrinologia e na Clínica Médica, com a médica Daniela Kamel.



A chefe da Unidade de E-Saúde do HC, Lúcia Freitas, explica que a teletriagem será realizada pela E-Saúde utilizando a plataforma de Telemedicina e Telessaúde (STT) do sistema AGHUx, na modalidade on-line. “Isso otimizará e agilizará o fluxo de atendimentos, garantindo que os pacientes encaminhados por interconsulta estejam alinhados ao perfil assistencial do HC”, comenta a gestora.

