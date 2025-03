Neoenergia Pernambuco procura 35 mil moradores de Caruaru para conceder Tarifa Social na conta de energia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Neoenergia Pernambuco está intensificando esforços para garantir que mais famílias de Caruaru tenham acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), um benefício que concede até 65% de desconto na conta de luz para consumidores de baixa renda. Embora 55 mil clientes do município já estejam cadastrados e usufruindo do desconto, ainda há cerca de 35 mil famílias que têm direito, mas ainda não solicitaram a inscrição.

A Tarifa Social é um programa do Governo Federal destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que possuam o Número de Identificação Social (NIS) ativo. Também têm direito idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A Neoenergia Pernambuco realiza o cruzamento mensal de dados com o governo para inscrever automaticamente os clientes que atendem aos critérios. No entanto, algumas famílias podem estar com informações desatualizadas no CadÚnico, morarem de aluguel ou o titular da fatura de energia não é o beneficiário, o que impede a concessão do desconto.

Para garantir o benefício, os clientes devem atualizar os dados no Cadastro Único no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município e entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco para solicitar a inclusão na Tarifa Social por meio dos canais de atendimento: site (www.neoenergia.com), WhatsApp (81) 3217-6990, teleatendimento 116 (disponível 24h) ou presencialmente nas lojas de atendimento da distribuidora.

Podem receber o desconto na conta de luz as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa e NIS ativo; idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC); e famílias com renda mensal de até três salários mínimos, desde que possuam um membro que necessite de equipamentos elétricos para tratamento de saúde.

A Tarifa Social proporciona reduções progressivas na conta de energia, sendo 65% de desconto para os primeiros 30 kWh consumidos no mês, 40% para o consumo entre 31 kWh e 100 kWh e 10% para o consumo entre 101 kWh e 220 kWh. Acima desse limite, não há desconto.

A Neoenergia Pernambuco reforça a importância de que todos os clientes que atendem aos critérios busquem o benefício. A inclusão na Tarifa Social é um direito garantido por lei, que ajuda a reduzir custos e garantir mais segurança financeira às famílias de baixa renda.

O QUE É TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA?

Benefício criado pelo Governo Federal para as residências de famílias com baixa renda. Consiste na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65% e para indígenas e quilombolas em até 100%. O benefício é regulamentado pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010.

QUEM TEM O DIREITO À TARIFA SOCIAL DE ENERGIA?

Toda Unidade Consumidora Residencial com família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É necessário possuir o Número de Identificação Social - NIS, e ter renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo nacional, independentemente de possuir ou não o benefício do Bolsa Família.

QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CADASTRO DA TARIFA SOCIAL?

As informações sobre documentação para Cadastro de Tarifa Social estão disponíveis no site www.neoenergia.com.

CADASTRO PELO WHATSAPP

Clientes que não foram inscritos ainda na Tarifa Social têm a facilidade de solicitar a inscrição pelo WhatsApp da concessionária: (81) 3217-6990. Para isso, basta informar o número da conta contrato e o NIS. Se o beneficiário não for o titular da conta contrato, deverão ser enviadas também pelo aplicativo fotos do CPF e do RG do portador do NIS. Os dados serão confirmados no banco de dados do Governo Federal e, depois, o prazo para o credenciamento no programa é de cinco dias úteis, com o início do benefício na fatura seguinte.