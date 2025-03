Obras da Ponte Júlia Santiago avançam e chegam a 50% de conclusão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As obras da ponte Júlia Santiago, que vai ligar os bairros de Areias e Imbiribeira cruzando o Rio Tejipió, chegaram a 50% de conclusão. A intervenção, que está sendo realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), vai agilizar o fluxo entre os bairros de Areias e Imbiribeira, criando uma nova conexão entre as avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes.

Com extensão total de 2,3 quilômetros, incluindo a construção da ponte com 335 metros de comprimento e o alargamento das avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza, a obra conta com um investimento de R$ 91 milhões, com recursos de financiamento da Caixa/FGTS e contrapartida municipal de 25%.

“Estamos vistoriando a obra da ponte Júlia Santiago, que vai ligar Areias a Imbiribeira e conectar a Avenida Recife à Mascarenhas de Moraes. Essa é uma grande obra para a nossa cidade, vai facilitar a vida da população de toda uma região, além daqueles que transitam pela área,” afirmou o prefeito João Campos.

As obras da ponte Júlia Santiago, a maior construída na capital pernambucana nos últimos 40 anos, foram iniciadas em outubro de 2023 e devem ser finalizadas em 2026. Com 20,4 metros de largura, o equipamento terá quatro faixas de rolamento, duas faixas de passeio e ciclofaixa. As avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza serão alargadas para duas faixas de rolamento por sentido, com extensões de respectivamente 908m e 1060m, ganhando também paisagismo e urbanização.

Nesse momento, além da estrutura para a execução das fundações da ponte, estão sendo construídas a plataforma provisória, os blocos da fundação e as vigas do segundo encontro, além da fabricação das vigas longarinas. Outros serviços em andamento incluem a implantação de meios fios, drenagem e concretagem das calçadas. Os trabalhos também vão contemplar a implantação de ciclofaixa bidirecional, 13 novos abrigos de ônibus, melhorias na iluminação pública, além da requalificação dos passeios em concreto e piso intertravado, e o plantio de 350 árvores. Após a conclusão da ponte, com a colocação dos encontros e rampas, será realizada a urbanização das vias.

As vias de articulação ligarão as proximidades da Lagoa do Araçá, na Imbiribeira, com a avenida Recife, na altura do Conjunto Residencial Ignez Andreazza, em Areias. O objetivo é garantir a conectividade entre os corredores e a integração com diversos modos de transporte, melhorando a mobilidade urbana na região.

Estudos que embasam o projeto mostram uma redução de 40% no tempo de deslocamento na região após a construção da ponte. Numa estimativa feita do tempo de uma viagem entre a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e o Conjunto Residencial Ignez Andreazza, por exemplo, a redução média da distância percorrida vai ser de 42%.



“A lógica principal é diminuir distâncias, ligando dois bairros bastante movimentados. Hoje existe uma demora de 40 minutos para fazer o percurso que está sendo criado pela ponte" pontuou Victor Marques, vice-prefeito. "Temos expectativa de estar com a ponte em pleno funcionamento até meados de 2026”, concluiu.

A intervenção faz parte de um projeto macro de melhorias na mobilidade da região, que inclui também a implantação do binário na Avenida Jean Émile Favre, em fase de finalização, que também vai melhorar a ligação entre as avenidas Recife e Marechal Mascarenhas de Moraes.

A ponte nomeada Júlia Santiago homenageia a primeira vereadora do Recife, eleita em 1947. Nascida em São Lourenço da Mata, trabalhou em uma fábrica têxtil, participou da fundação do Sindicato da Fiação e Tecelagem de Pernambuco e foi essencial na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Mais tarde, durante a Ditadura Militar, lutou ativamente em defesa da democracia.

