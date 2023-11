Política Habitacional do Governo Raquel Lyra recebe prêmio nacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa do Governo de Raquel Lyra (PSDB), "Morar Bem Pernambuco - Entrada Garantida" recebeu o Selo de Mérito, na categoria Produção de Habitação de Interesse Social, com foco em subsídio habitacional. A premiação é promovida pela Associação Brasileira de Cohabs (ABC Habitação) em parceria com o Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU) e faz parte do 70º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social.

"Já são sete empreendimentos que estão com obras iniciadas e habilitados junto à Caixa Econômica para receberem as primeiras famílias do Programa Entrada Garantida. Em breve teremos pernambucanos e pernambucanas sendo contemplados e gente morando com mais cidadania no nosso Estado", celebrou a governadora.

O programatem o objetivo de reduzir o déficit habitacional. A Entrada Garantida é uma modalidade do Morar Bem, voltada para famílias de baixa renda que não têm condições de pagar a entradano financiamento para uma moradia. Através dessa parte do projeto o Estado oferece subsídios de até R$ 20 mil para que famílias com renda familiar de até dois salários mínimos possam comprar seu primeiro imóvel.

"Esse é o principal prêmio do Brasil em habitação de interesse social. Pernambuco, mais uma vez, se destaca neste que é o maior programa habitacional da história de nosso Estado", disse a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Iniciativa

A inscrição do Morar bem - Entrada Garantida na premiação foi uma iniciativa da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). Cerca de 37 projetos e programas foram inscritos de instituições públicas de todo o Brasil. O prêmio busca divulgar soluções inovadoras, sustentáveis e socialmente responsáveis na área de habitação de interesse social.

A solenidade de premiação ocorrerá durante o Fórum no dia 1º de dezembro, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) os cidadãos pernambucanos que tem uma renda de dois salários precisam ter, em média, R$ 20 mil para complementar a entrada em um financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Esse valor já considera o subsídio dado pelo governo federal no programa, que financia até 80% do valor do imóvel. O governo do Estado tem um orçamento inicial de R$ 200 milhões para a Entrada Garantida, recurso suficiente para beneficiar 10 mil famílias. Os dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi/PE) mostram que a iniciativa do governo tem o potencial de atrair investimentos de R$ 4 bilhões, oriundos do FGTS, na indústria da construção civil e incentivar a geração de mais de 72 mil empregos diretos e indiretos.