Raquel Lyra celebra manutenção de incentivos fiscais, após acompanhar de perto votação da reforma tributária

Em Brasília, nesta terça-feira (6), a governadora Raquel Lyra (PSDB) participou ativamente das discussões em torno da votação do texto da Reforma Tributária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. A governadora acompanhou a sessão e celebrou a manutenção no texto dos incentivos fiscais para a indústria automobilística de Pernambuco.

“A Reforma Tributária é essencial para o combate às desigualdades sociais e regionais no país. Simplificar a cobrança e o pagamento de impostos, desonerando, sobretudo, a carga tributária que incide sobre os mais pobres é um déficit histórico no Brasil. Faz 40 anos que todo mundo sabe que isso precisa ser feito, mas não foi feito até hoje. É por isso que nós nos empenhamos, junto ao Congresso Nacional, com os parlamentares de Pernambuco, na aprovação do texto-base na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal”, disse Raquel Lyra.

MANUTENÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS

Segundo a gestora, a manutenção dos incentivos fiscais garante a sobrevida dos empregos e a melhoria do aporte de investimentos no Estado.

"Empresas como a Stellantis, em Goiana, mudaram a matriz econômica de Pernambuco, atraindo investimentos com alta tecnologia produzida aqui. Reconhecemos o esforço do governo federal e do Congresso Nacional em manter esse diálogo, sendo a Reforma Tributária essencial para combater as desigualdades regionais", destacou.

A alteração no texto da PEC 45/2019, mantendo os benefícios para automóveis com motor exclusivo a combustão, bem como às fabricantes de partes e peças, foi um pleito defendido pela governadora.