Lula negociou reforma tributária, que foi acompanhada de perto por Raquel Lyra

Na reta final das discussões em torno da votação da reforma tributária no Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estava ausente das negociações diretas da reforma, entrou em campo e recebeu senadores para uma reunião no Palácio do Planalto.



Lula foi um dos defensores da manutenção dos incentivos fiscais a montadoras do Nordeste. No mesmo dia da aprovação da reforma, o presidente defendeu "repor" investimentos no Nordeste sem "tirar nada de ninguém".



A prorrogação dos incentivos fiscais para o Nordeste desagradou São Paulo e outros Estados. Governadores do Sul e Sudeste criticaram o texto e pediram mudanças. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi até Brasília para tentar negociar as mudanças.

Ainda assim, prevaleceu a manutenção dos incentivos fiscais até 2032 às indústrias automobilísticas instaladas no Nordeste.

RAQUEL LYRA ACOMPANHOU DISCUSSÃO NO SENADO

O texto da Reforma Tributária foi comemorado pela governadora Raquel Lyra. De acordo com a gestora, a reforma vai poder proporcionar redução das desigualdades regionais, podendo fortalecer a competitividade do Nordeste no País. Além disso, a continuidade



“Estamos em um caminho importante que busca a simplificação tributária, um pleito que há décadas o Brasil sabe que precisa, mas não tinha sido feito. A reforma chega para garantir diminuição das desigualdades regionais e sociais, além de poder ser um agente de competitividade para Pernambuco e demais estados do Nordeste com os incentivos concedidos às indústrias automobilísticas para que elas possam continuar seu ciclo de investimento onde estão instaladas”, ressaltou a governadora Raquel Lyra, que esteve nesta quarta no Senado junto aos senadores pernambucanos Teresa Leitão, Humberto Costa e Fernando Dueire e realizou debates com parlamentares para defender a aprovação da reforma nos moldes que não prejudicasse a indústria automobilística pernambucana.

COMPETITIVIDADE E EMPREGOS EM PERNAMBUCO

A extensão dos incentivos a essas indústrias representa a garantia da competitividade fora do eixo Sul-Sudeste. Em Pernambuco, por exemplo, o Polo Automotivo de Goiana, com a presença da indústria da Stellantis, representa uma considerável geração de emprego, com crescimento médio de 5,6% ao ano.