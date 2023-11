Vereadora de Arcoverde renuncia o mandato após ofender mãe e criança autista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após a Câmara de Vereadores de Arcoverde aceitar, por unanimidade, a denúncia contra a vereadora Zirleide Monteiro (PTB), que disse em sessão no dia 30 de outubro, que uma "mãe estava sendo castigada por Deus por ter um filho com deficiência", a parlamentar do Sertão do Estado renunciou o seu mandato nesta sexta-feira (10).

"Gostaria de comunicar a cada um de vocês o meu afastamento. Estou encaminhando à Câmara de Vereadores um ofício comunicando a renúncia do meu mandato. Hoje, quero me dirigir ao povo de Arcoverde e, particularmente, aos meus familiares, amigos, colaboradores, lideranças e eleitores, a quem agradeço de coração o apoio recebido", disse a vereadora Zirleide Monteiro em vídeo que circulou nas redes sociais durante esta tarde, mas depois teve o seu perfil no Instagram desativado.

Apesar de a notícia da renúncia da vereadora ter circulado publicamente, o presidente da Câmara de Arcoverde, Wevertton Siqueira (Podemos), negou que o pedido tenha sido formalizado por Zirleide Monteiro (PTB). A expectativa é que na próxima segunda-feira (13) o ofício da renúncia da parlamentar seja entregue e oficializado.

Sessão prevista

Havia a previsão de os parlamentares da Câmara de Vereadores de Arcoverde decidir na sessão da próxima segunda-feira (13) se iriam instaurar um processo de cassação contra Zirleide Monteiro. A comissão que analisaria o caso, decidida em sorteio no último dia 3 de novembro, estava sendo composta pelo vereador Sargento Brito, pelo relator Everaldo Lira, além da vereadora Célia Galindo.

Como a renúncia ainda não foi oficializada, caso não se confirme na segunda-feira, a sessão acontecerá para dar seguimento a instauração do processo.

Mãe agredida

A mãe alvo das ofensas da vereadora Zirleide Monteiro é a vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Arcoverde, Luzia Damaceli. Em entrevista a reportagem da TV Jornal interior, ela disse que seu filho vive com o transtorno do espectro autista (TEA) e da síndrome de Moebius. "Quando ela deu aquela declaração na Câmara de Vereadores, ela esqueceu que, quando ela falou que eu era uma mãe que merecia castigo por ter um filho deficiente, ela estava também se direcionando a outras mães e a outros pais que vivem a situação que eu vivo", contou Luzia Damaceli.