Nova Mesa Diretora da Alepe é eleita para o segundo biênio legislativo (2025-2026)

Ao fim da manhã desta terça-feira (14) ocorreu na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) a eleição para definir a Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura 2025-2026. O atual presidente da Casa Joaquim Nabuco, Álvaro Porto (PSDB), se manteve no cargo para o próximo mandato, com 40 votos. Além de Porto o 1º secretário, Gustavo Gouveia (Solidariedade) também recebeu 40 votos e continua no cargo. Já Francismar Pontes (PSB) que ocupava o cargo de 2º vice-presidente, dessa vez conquistou a 1º lugar. O cargo ocupado por Pontes nessa legislatura ficou para o deputado Fabrizio Ferraz (Solidariedade). A 2ª secretaria ficou com o o deputado Claudiano Martins (PP), Romero Sales Filho (União) e Coronel Alberto Feitosa (PL) irão ocupar o 3ª e 4ª respectivamente.

Os suplentes serão os parlamentares:

1º Doriel Barros (PT)

2º Henrique Queiroz Filho (PP)

3º Pastor Cleiton Collins (PP)

4º Joel da Harpa (PL)

5º William Brigido (Republicanos)

6º Joãozinho Tenório (Patriota)

7º Romero Albuquerque (União)

Votação de Álvaro Porto

Dos 49 deputados, 46 participaram da votação. Os parlamentares Rodrigo Farias (PSB) e Simone Santana (PSB) estão licenciados, e Lula Cabral (Solidariedade) não compareceu ao pleito.

Álvaro Porto recebeu 40 votos favoráveis, cinco brancos e um nulo. O presidente havia sido eleito para o biênio da legislatura 2023-2024 com 49 votos e declarou que nessa segunda ocasião sente que também foi por unanimidade.

"Eu queria agradecer a confiança de todos vocês por esse resultado muito importante para a Casa de Joaquim Nabuco. Tenho certeza que o trabalho da presidência vai com a mesma coisa. Álvaro Porto é o mesmo. Álvaro Porto teve os 49 votos da casa, porque para mim eu considero aqui todo mundo igual, essa casa é igual, os 49, quero agradecer aqui aos 48, 49 com o meu. Muito obrigado a vocês e tenho certeza que a confiança depositada em mim vou ter a responsabilidade maior ainda, mas estamos juntos para que cada vez mais cresça a Assembleia Legislativa", disse o tucano após o resultado.

SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCI TEM SEGUNDO TURNO

O único cargo que recebeu candidatura dupla foi a 2ª vice-presidência. Os concorrentes foram dos deputados Diogo Moraes (PSB), e Fabrizio Ferraz (Solidaderidade) que ficaram com 24 e 21 votos, respectivamente, no primeiro turno.

Já no segundo turno, Ferraz conseguiu maior quantidade de votos e foi eleito com 25 votos contra 16 de Moraes.

Para ser eleito ao cargo, o parlamentar teria que ter no mínimo 25 votos, por isso a votação precisou da segunda fase.

APROVAÇÃO DA EMENDA

No dia 7 de novembro a emenda constitucional, de autoria do deputado João de Nadegi (PV), que previa mudanças na legislação para antecipar as eleições da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no mesmo dia em sessão plenária com 41 votos.

Com essa alteração, o pleito poderia ocorrer entre novembro de 2023 até o dia 1º de fevereiro de 2025.

A movimentação ocorreu de maneira silenciosa na Assembleia, e a pauta só foi divulgada no momento que seria votada.

Legislação

O presidente da CCJ, Antônio Moraes (PP), estava em viagem na semana passada representando a Alepe na apresentação da Orquestra Cidadã para o Papa Francisco no Vaticano e não acompanhou as aprovações. O parlamentar discursou na tarde da segunda-feira (13) mostrando indignação com a movimentação.

Moraes explicou que as aprovações passaram por cima dos prazos exigidos pela legislação.

"Eu lamento profundamente que esse projeto não foram publicados, foram colocados numa extra pauta, não foi cumprido nenhum prazo regimental e o último com a gravidade muito maior, porque alterou um artigo importante da Constituição do Estado de Pernambuco em 24 horas", disse o deputado.

MORAES DE SAÍDA ANTES DO FIM

Antônio Moraes, que alegou que esse processo deveria ter sido realizado de maneira diferente, sem a agilidade adotada, votou normalmente, mas na segunda fase, para definir o 2º vice-presidente, foi embora.

Segundo informações da assessoria de imprensa do político, ele precisou sair mais cedo para realizar uma viagem, entretanto não se pronunciará sobre a votação.

CANDIDATURAS FEMININAS

Na atual mesa diretora, a deputada Socorro Pimentel (União) é a única mulher, ocupando o cargo de 3ª secretária. Mas para o segundo biênio, nenhuma parlamentar se candidatou. A próxima mesa é predominantemente masculina.