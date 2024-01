Acusado de matar a vereadora Marielle Franco fecha acordo de delação, diz colunista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Investigadores estão na expectativa de chegar ao nome do mandante do crime, que vai completar seis anos

Um peça fundamental deve ajudar a esclarecer os assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista dela, Anderson Gomes. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o miliciano Ronnie Lessa fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O acordo ainda precisa ser homologado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



As investigações apontaram que Ronnie Lessa, ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, efetuou os tiros que mataram Marielle Franco e Anderson. Com a delação, os investigadores pretendem, finalmente, identificar quem foi o mandante da execução da vereadora. O caso está perto de completar seis anos.

CRIME

Marielle foi assassinada a tiros em 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, localizado na região central do Rio de Janeiro. A vereadora, que saia de um evento com mulheres negras, foi atingida com quatro tiros na cabeça.

Anderson Gomes foi atingido por três projéteis nas costas e também morreu. Uma assessora da parlamentar, que também estava no carro, sobreviveu.

PRISÃO

Ronnie Lessa, preso desde março de 2019, é apontado como o principal suspeito da autoria dos assassinatos.

Segundo Élcio de Queiroz, que dirigia o carro com Ronnie Lessa e já fez delação à PF no ano passado, Lessa foi o autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson.

EXPECTATIVA

Neste domingo (21), numa rede sociail, a deputada Erika Hilton (Psol-SP) disse que o acordo de delação é a "peça que falta para solucionar o caso".

"Já são 5 anos e 10 meses que queremos justiça por Marielle e Anderson. Que a delação de seu executor leve a polícia aos mandantes do crime", declarou.