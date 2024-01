PL anuncia pré-candidato para disputar Prefeitura de Moreno, no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, anunciou Heitor de Enoque como novo presidente do PL em Moreno e o convocou para ser pré-candidato à prefeito no município.

Filho do deputado Estadual Nino de Enoque, Heitor conta com o apoio do pai que foi o deputado mais votado no município em 2022.

Segundo Nino a "educação e saúde são áreas críticas da atual administração" da cidade e "o grupo irá apresentar as soluções para essas problemáticas".

PRESIDENTE DO PL-PE FALA SOBRE VIRADA DE CHAVE EM MORENO

Anderson Ferreira destacou Heitor sendo eleito, representará "uma virada" na gestão do município.

“Heitor representa uma nova geração de líderes do nosso partido e conta com nosso total apoio nesse projeto que se consagrará vitorioso” afirmou Ferreira.

Heitor de Enoque afirmou se sentir preparado para a missão e ressaltou a importância do apoio do PL nesse processo “Recebo o apoio de Anderson e do PL com grande entusiasmo, me sinto preparado para esse momento. Agradeço o apoio do meu pai, o Deputado Estadual Nino de Enoque, por estar ao meu lado nessa jornada” concluiu o pré-candidato.