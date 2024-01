Gleisi diz que poucos são tão qualificados quanto Mantega para compor Conselho da Vale

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, defendeu a indicação do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para o Conselho de Administração da Vale.

"Pouquíssimos brasileiros são tão qualificados quanto Guido Mantega para compor o conselho da Vale, uma empresa estratégica para o País e na qual o governo tem participação e responsabilidades, mesmo depois de sua privatização danosa ao patrimônio público", disse ela em sua conta no X, antigo Twitter.

Segundo a deputada, o ministro é qualificado "para esta ou qualquer outra missão importante" e é "um dos brasileiros mais injustiçados de nossa época".

PLANALTO QUER MANTEGA NO COMANDO DA VALE

As declarações de Gleisi Hoffmann ocorrem em paralelo a um esforço do Planalto para colocar Mantega no comando da Vale.

Na quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, telefonou para conselheiros da empresa para defender a escolha do indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da companhia pelo comitê de acionistas. O grupo deverá se reunir na próxima terça-feira, 30, para deliberar sobre a sucessão na mineradora.

Segundo auxiliares do presidente, Lula deseja que Mantega tenha um papel de destaque no comando da Vale, com voz ativa na gestão, e não seja apenas um coadjuvante.

Como revelou o Estadão, auxiliares do presidente e sócios privados elaboraram um arranjo em que Mantega ocuparia um assento no conselho de administração da Vale, mantendo no cargo por um período mais curto (um ano) o atual presidente Eduardo Bartolomeo. O nome da Cosan no conselho, Luis Henrique Guimarães, seria alçado ao comitê executivo.