Marília Arraes anuncia pré-candidatura de Lula Cabral à prefeitura do Cabo de Santo Agostinho

O ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho e atual deputado estadual, Lula Cabral (Solidariedade), tentará seu quarto mantado no município. O anúncio foi oficializado, na manhã desta sexta-feira (15), pela vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes, durante entrevista na rádio Cabo FM.

Atualmente, Cabral cumpre seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). No cidade, ele é uma das licenças mais conhecidas.

Para Marília ele é o candidato ideal para disputar o pleito pela sigla, pois ele "conhece o Cabo como ninguém".

“Seu compromisso com a cidade, com a população é inquestionável e traduz o jeito com o qual ele faz política. Lula é uma pessoa de palavra e estamos muito felizes em poder dizer não só que ele é o nosso pré-candidato, mas que foi o melhor prefeito que o município já teve e que voltará a ocupar esse posto”, destacou a vice-presidente nacional do Solidariedade.

POSTURA DE OPOSIÇÃO AO EXECUTIVO ESTADUAL

Marília destacou a postura de oposição ao Governo de Pernambuco que Lula Cabral cumpre na Alepe.

Deputado estadual Lula Cabral teve nome oficializado pelo Solidariedade, de Marília Arraes - Pedro Batista/Divulgação

“Nossa caminhada, lado a lado, é antiga. Eu era ainda muito jovem quando ele me disse: você tem coragem, vamos seguir junto! E aqui estamos nós. O diálogo e a transparência de Lula são exemplares”, disse.

LULA CABRAL SE PREPARA PARA COMEÇAR A TRILHAR A PRÉ-CAMPANHA

Animado para a corrida eleitoral que está prestes a iniciar, Cabral afirmou que sabe "o que a cidade precisa e sabe o que fazer".

“O Cabo é uma cidade que tem um papel crucial para Pernambuco, em especial para a Região Metropolitana. Mas hoje, o município está muito aquém de sua capacidade, afogado em problemas graves, por falta de uma gestão comprometida e eficiente”, afirmou Lula.

FILIAÇÕES AO SOLIDARIEDADE NA CIDADE

Cabral é o presidente municipal do Solidariedade e apresentou a Marília dezenas de novos filiados para abonar suas fichas de filiação na leganda.

Entre os pré-candidatos a vereadores já foram confirmados: João Turbina; Sueleide; o ex-procurador do município, Dr Moura; a defensora pública Heloisa Helena e Aline Costa, presidente da Associação Missão Adonay (AMA).