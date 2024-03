Ministro Silvio Costa Filho faz ato em apoio à reeleição de Márcia Conrado em Serra Talhada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, oficializou o apoio do partido Republicanos à reeleição da prefeita Márcia Conrado (PT), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O anúncio foi realizado em um ato público neste sábado (16).

Em meio ao público presente estiveram líderes políticos como o deputado federal Fernando Monteiro, o deputado estadual e presidente do PT em Pernambuco, Doriel Barros, e o deputado estadual João Paulo Costa.

Durante seu discurso, Silvio Costa Filho ressaltou a importância do apoio ao governo de Márcia Conrado. "É com convicção que apoiamos a reeleição da prefeita Márcia Conrado. Reconhecemos seu trabalho, compromisso e competência na gestão dos desafios de Serra Talhada", afirmou o ministro, reiterando a confiança do governo federal e do presidente Lula na liderança de Márcia.

Em sua fala, a prefeita agradeceu pelo apoio recebido e reafirmou. "Agradeço ao Republicanos pelo apoio e confiança depositados em nossa gestão. Nosso objetivo é seguir adiante, enfrentando os desafios, trabalhando e trazendo soluções concretas para nossa cidade", declarou a prefeita.

Apoio

Ministro Silvio Costa Filho fez ato em apoio à reeleição de Márcia Conrado - REPRODUÇÃO / INSTAGRAM / SILVIO COSTA

Recentemente, os oito vereadores do partido Progressistas (PP) divergiram do posicionamento da sigla e reafirmaram apoio à Márcia.

O vereador Gin Oliveira (PP), líder da bancada governista na câmara de Serra Talhada, destacou que os parlamentares do PP estão ao lado da petista por causa "trabalho que ela desenvolve em prol do município".

"A bancada de vereadores do PP, em Serra Talhada, está firme e forte no projeto de reeleição da prefeita Márcia Conrado, com o propósito de promover a qualidade de vida do povo do município", afirmou o parlamentar.