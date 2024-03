PSB lança pré-candidaturas em Nazaré da Mata e Angelim

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Presidente do partido, deputado Sileno Guedes, também conduziu reunião estratégica com lideranças em São Vicente Férrer

O sábado (16) foi marcado por mais lançamentos de pré-candidaturas do PSB em Pernambuco. Em Nazaré da Mata, na Mata Norte, o vice-prefeito Pereira do Sindicato oficializou seu nome para a sucessão do prefeito Nino. Em Angelim, no Agreste, Caíque da Gente fez um grande ato para dar a largada na pré-campanha com as bênçãos do prefeito Douglas Duarte (PSB). Ainda houve uma reunião estratégica com o pré-candidato Flávio Régis em São Vicente Férrer, também no Agreste.

ATUAÇÃO DO PSB

O presidente estadual do PSB, deputado Sileno Guedes, que vem articulando uma série de roteiros desde dezembro do ano passado para fortalecer nomes do partido para as eleições de 2024, diz que os movimentos têm sido positivos e mostram à população que a sigla tem uma história de serviços prestados em Pernambuco e nas gestões de diversos municípios.

“Mudança é bom quando é para melhor. Caso contrário, a gente vê acontecer o que vem se passando em Pernambuco, com hospitais sem remédios e nenhuma nova obra de escola anunciada. E aqui em Nazaré da Mata, a mudança é para melhor, com Pereira dando continuidade a tudo aquilo que o prefeito Nino não teve condições e tempo para realizar”, disse Sileno.

Em seu discurso, Pereira do Sindicato agradeceu ao prefeito Nino pela confiança e disse que vai percorrer as ruas de Nazaré da Mata falando de suas propostas. “Vamos andar juntos, prefeito, mostrando ao povo o que já foi feito e o que vai ser realizado”, afirmou o pré-candidato, em evento que teve a participação em vídeo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a presença de lideranças como o ex-deputado federal Danilo Cabral (PSB) e o deputado estadual Antônio Moraes (PP).

SÃO VICENTE FÉRRER

O fim de semana também foi de agendas estratégicas em São Vicente Férrer, que, em breve, será palco de um evento de lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito Flávio Regis para um novo mandato como chefe do Executivo municipal. A reunião com lideranças foi conduzida pelo presidente estadual do PSB, deputado Sileno Guedes.

ANGELIM

Em Angelim, Caíque da Gente oficializou para a população um movimento que já havia sido anunciado, no mês passado, em reunião no Recife com o presidente do partido, Sileno Guedes. Ele vai concorrer à sucessão do prefeito Douglas Duarte pela legenda de Miguel Arraes e Eduardo Campos. O ato mobilizou uma multidão de vermelho e teve a participação dos deputados federais Pedro Campos (PSB) e Carlos Veras (PT), do deputado estadual Claudiano Martins Filho (PP) e do presidente estadual do PT, deputado Doriel Barros. A chapa terá o vereador Oliveira (PT) como pré-candidato a vice-prefeito.