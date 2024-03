Prefeito de Abreu e Lima vai disputar a reeleição pelo PSB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Flávio Gadelha, prefeito de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), escolheu o PSB para disputar a reeleição no município. A filiação ocorreu na noite da segunda-feira (18), no diretório estadual do partido, no Recife.

As boas-vindas ao novo filiado foram dadas pelo prefeito da capital e vice-presidente nacional da sigla, João Campos, e pelo presidente estadual do partido, deputado estadual Sileno Guedes.

“Esse é um caminho que já trilhei no passado, coordenando um comitê de Eduardo Campos, de quem eu era muito fã. E sou fã também do seu trabalho, João. Estamos aqui porque temos uma gestão bem avaliada e saúdo também os pré-candidatos a vereador aqui presentes. Vamos fazer as 13 vagas da Câmara”, disse Gadelha.

REELEIÇÃO DE FLÁVIO GADELHA É PRIORIDADE DO PSB

João Campos ressaltou a convivência próxima entre o ex-governador Eduardo Campos e Flávio Gadelha e disse que a reeleição do prefeito de Abreu e Lima é uma prioridade.

“Sua vitória é a minha e a minha vitória é a sua. Sua eleição é uma prioridade para o nosso partido”, afirmou Campos.

FORTALECIMENTO DO PSB NA RMR

Já Sileno Guedes destacou que a chegada de Flávio Gadelha ao PSB ajuda a fortalecer a presença do partido na Região Metropolitana do Recife.

“Você é nosso amigo, e é muito bom que a gente esteja fazendo essa construção tão boa para você, para nós e para Abreu e Lima”, afirmou o dirigente.

O ato contou com a presença dos deputados Eriberto Medeiros (PSB) e Eriberto Filho (PSB), de pré-candidatos a vereador e outras lideranças.



PSB ANUNCIA CANDIDATOS A PREFEITO EM POÇÃO E TRACUNHAÉM

Os municípios de Poção, no Agreste, e de Tracunhaém, na Mata Norte de Pernambuco, terão candidaturas do PSB nas eleições deste ano. O anúncio foi feito também na noite da segunda-feira (18).

Em Poção, o PSB vai para a disputa pela prefeitura com o vereador Professor Wrides, que deixa o MDB e está de chegada à sigla socialista. A ficha de filiação foi assinada na sede do partido, no Recife.

“A gente recebe com alegria esse companheiro que já tem uma história de trabalho por Poção e que agora coloca seu nome à disposição para a prefeitura”, avaliou Sileno Guedes presidente do diretório estadual da leganda.

Já em Tracunhaém, o ex-prefeito Belarmino Vasquez, que governou o município de 2013 a 2020 pelo então PR, será o nome do PSB no pleito que se aproxima.