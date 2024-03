Datafolha: Reprovação de Lula é de 33% e aprovação, 35%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O porcentual de reprovação é o maior registrado na série histórica do instituto, iniciada em março do ano passado

A reprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu três pontos porcentuais e empatou dentro da margem de erro com a aprovação, segundo nova pesquisa do Datafolha divulgada. O levantamento mostra que 35% consideram a gestão de Lula ótima ou boa, enquanto 33% avaliam o governo como ruim ou péssimo - o maior índice desde o início do mandato. Para outros 30%, é regular.

Na comparação com a pesquisa anterior, do início de dezembro, a aprovação do governo petista recuou em três pontos porcentuais, saindo de 38% para 35%. Em contrapartida, a reprovação da gestão cresceu de 30% para 33%. O porcentual é o maior registrado na série histórica do instituto, iniciada em março do ano passado.

Conforme o levantamento, 58% afirmaram que o presidente fez menos pelo Brasil do que esperavam. Para outros 24%, ele cumpriu o que eles esperavam que fizesse. Já 15% consideram que Lula fez mais do que a expectativa deles.

A reprovação do petista cresceu entre os evangélicos, passando de 38% para 43%, um aumento de cinco pontos porcentuais de dezembro para março. A aprovação, por sua vez, passou de 26% para 25%.

Entre os católicos, Lula possui uma maior aprovação, com 43% do grupo avaliando o governo como ótimo ou bom - mesmo porcentual registrado em dezembro. Outros 29% reprovam a gestão do petista e 28% consideram o governo regular.

Os grupos que mais aprovam a condução de Lula na Presidência são aqueles que recebem até dois salários mínimos (40%), os nordestinos (26%), os menos instruídos (31%) e os que possuem entre 45 e 59 anos (24%).

Por outro lado, a maior rejeição se concentra entre os eleitores que possuem entre 35 e 44 anos (40%), moradores da Região Sul (40%), mais ricos (45%) e os com ensino superior (22%).

O Datafolha entrevistou presencialmente 2.002 eleitores entre a terça-feira e a quarta-feira, em 147 municípios. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Cobrança

Os resultados do Datafolha acompanham sondagens divulgadas neste ano apontando uma queda de popularidade do presidente. Antes, Quaest, Atlas/Intel e Ipec (antigo Ibope) também mostraram que a reprovação do governo cresceu, enquanto a avaliação positiva caiu.

Com a queda de popularidade, Lula tem cobrado ministros para que eles divulguem as políticas públicas do governo federal. Durante o lançamento do programa Juventude Negra Viva, em Ceilândia, cidade-satélite do Distrito Federal, ontem, o presidente disse estar preocupado com a falta de publicidade das ações do governo e pediu para que os ministros viagem para propagar o que a gestão tem realizado. Lula disse que, sem divulgação, os programas se mostram "natimortos".

"Detectei na última reunião ministerial que há muitas políticas que envolvem muitos ministérios. Terminei a reunião preocupado, porque preciso saber quem toma conta das políticas", afirmou ao falar do encontro com seus assessores na última segunda-feira, 18.

Imprensa

O chefe do Executivo pediu ajuda aos presentes na divulgação das ações do governo. Segundo o presidente, não há problema em criticar o governo, "mas lembrem que nós lançamos o Plano Juventude Negra Viva e que vocês têm responsabilidade de fazer esse programa dar certo". Após o pedido, Lula ironizou o trabalho da imprensa. "Se depender da nossa gloriosa imprensa democrática, vocês não saberão do programa, vai depender muito de vocês (população)."

O Plano Juventude Negra Viva traz ações em 18 ministérios para o combate ao racismo e preservação da vida da população negra. O projeto inclui medidas que vão desde a aquisição de câmeras corporais para a polícia até o incentivo a cursinhos populares.