Governo demora 10 meses para encontrar móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro

Móveis sumidos sempre estiveram no Alvorada

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) localizou os 261 móveis que o petista e a primeira-dama Rosângela da Silva afirmaram que tinham "sumido" após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro do Palácio da Alvorada.

Os itens "perdidos" estavam espalhados dentro da própria residência oficial e foram localizados até setembro do ano passado - dez meses depois da primeira inspeção no local. Antes da descoberta, o casal presidencial comprou peças de luxo alegando como motivo a ausência dos objetos. A informação sobre os móveis localizados foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pelo Estadão.

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência afirmou que os itens foram encontrados em "dependências diversas" dentro do Palácio da Alvorada.

Ao ser questionada sobre quais seriam essas dependências, a pasta informou que os objetos estavam "espalhados" no imóvel. A Secom informou também que foram necessárias três conferências para localizar os móveis. A primeira inspeção, em novembro de 2022, atestou que 261 bens estavam desaparecidos.

A segunda, no início do ano passado, localizou 173 peças. A última, feita em setembro, atestou que nenhum item havia sido extraviado pelo casal Bolsonaro. Apesar da descoberta dos itens, a Secom disse que os móveis sofreram "descaso" na gestão anterior.

Lula e Janja

Na transição de governo, no final de 2022, Lula e Janja reclamaram das condições da residência oficial, em Brasília, e apontaram que os bens estavam faltando após Bolsonaro e a ex-primeira-dama deixarem o Alvorada. Móveis, utensílios domésticos, livros e obras de arte foram citados como "desaparecidos".

Lula passou o primeiro mês de mandato morando em um hotel no centro de Brasília. Durante um café da manhã com jornalistas em janeiro de 2023, disse que Bolsonaro e Michelle "levaram tudo" do palácio residencial.