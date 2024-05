Raquel Lyra entrega a mais alta comenda da Polícia Civil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em comemoração aos 207 anos da Polícia Civil, celebrados no mês de abril, a governadora Raquel Lyra agraciou, nesta terça-feira (30), 165 pessoas, entre elas servidores da Polícia Civil e integrantes da sociedade civil, com a Medalha Tiradentes – Medalha do Mérito Policial Civil, pelos relevantes serviços prestados em prol da Segurança do Estado e da sociedade pernambucana. Durante solenidade realizada na Escola de Magistratura de Pernambuco (ESMAPE), no Recife, foram entregues as medalhas ouro, prata e bronze. A vice-governadora Priscila Krause também participou da cerimônia.

“É muito importante momentos como esse, para celebrar e homenagear aqueles que têm feito a diferença, realizando a sua parte para devolver a paz social ao nosso Estado. Estamos confiantes de que o jogo está mudando a partir do Juntos pela Segurança. Fizemos o maior investimento em segurança pública da nossa história e estamos trabalhando para aumentar o efetivo com a abertura de novos concursos públicos, que vão permitir fazer Pernambuco um lugar melhor para viver”, destacou Raquel Lyra, enfatizando que a Polícia Civil está com o concurso em andamento com 445 vagas, podendo convocar até o dobro. São 250 para agente de polícia, 150 para escrivão e 45 para delegado. De acordo com o cronograma do certame, o resultado da prova de digitação será divulgado no dia 3 de junho.

MEDALHA DO MÉRITO

A Medalha do Mérito Policial Civil, a mais alta comenda da Corporação, foi criada pelo Decreto 24.205, em 15 de abril de 2002. Além dos servidores da segurança, a premiação também contempla personalidades e instituições públicas ou privadas. A concessão é feita por Ato do Poder Executivo, cabendo à Polícia Civil a expedição do respectivo diploma.

“Não há um caso de relevância que seja confiado aos policiais civis, que não seja esclarecido aqui no Estado. Parabéns a todos que fazem a Corporação. Nada mais justo do que reconhecer o trabalho que eles fazem pela sociedade Pernambucana”, ressaltou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

De acordo com o Chefe da Polícia Civil, Renato Rocha, foram homenageados tanto policiais, sejam civis, militares, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica, como também pessoas da sociedade, que de alguma forma contribuíram para o engrandecimento da instituição. “É um evento de extrema importância para a nossa corporação. Visamos enaltecer todos aqueles que ajudaram a fazer a nossa Polícia Civil mais ativa e eficiente”, agradeceu.

Delegada da 5ª seccional da Polícia Civil Apipucos, Bárbara Fort, de 32 anos, foi uma das homenageadas com a medalha ouro. “É motivo de muita felicidade e responsabilidade ser agraciada com essa comenda. É um momento inesquecível. Até hoje, dentre os meus seis anos de polícia, esse talvez seja o mais memorável”, comemorou a servidora.