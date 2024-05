 Raquel Lyra abre Feirão de Empregos e entrega mais uma Casa do Trabalhador 

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Casa do Trabalhador de Caruaru também conta com uma unidade do Centro de Qualificação da Mulher

A governadora Raquel Lyra (PSDB) inaugurou, nesta quinta-feira (2), mais uma Casa do Trabalhador em Pernambuco, desta vez no município de Caruaru, no Agreste. O espaço, o segundo deste tipo do Estado, também conta uma unidade do Centro de Qualificação da Mulher. Ainda durante esta quinta, a chefe do Executivo estadual abriu o Feirão de Empregos promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe).



Segundo o governo do estado, o terceiro mês de 2024 foi de saldo positivo de empregos em Pernambuco, com 1.364 novas carteiras assinadas.

“Nosso time tem trabalhado fortemente para garantir que Pernambuco possa ser um Estado muito melhor para empreender e gerar emprego e renda para o nosso povo. Neste contexto, Caruaru comemora ser a cidade do interior que mais gerou oportunidades. Sabemos da importância de espaços como esses, que serão a porta de acesso para que a população pernambucana possa ingressar no mercado de trabalho”, destacou Raquel Lyra.

Ainda segundo o estado, esta é a primeira vez em que o número de admissões no estado supera o de demissões, no mês de março, desde que as estatísticas do emprego formal começaram a ser medidas pelo Novo Caged, em 2020.

Como funciona a Casa do Trabalhador?

A Casa do Trabalhador é uma reestruturação da tradicional Agência do Trabalho, promovida pela parceria entre os governos estadual e federal.

A iniciativa busca ampliar e modernizar o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego (SINE) em todo o Brasil. Em Pernambuco, a unidade central, no Recife, foi a primeira do país a passar pela renovação.

“Sabemos que, em Pernambuco, cada município tem uma realidade econômica diferente. Juntos, vamos conseguir interiorizar, dialogar e replicar essas ações”, ressaltou a superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Pernambuco, Patrícia Anjos.

A Casa do Trabalhador ofertará consulta e encaminhamento para vagas de emprego, habilitação ao Seguro Desemprego; apoio psicológico com foco na orientação profissional; ilha digital; laboratório de informática, brinquedoteca; e Cabide Solidário (doação de roupas adequadas para participação em entrevistas de emprego).

O espaço fica localizado na Rua Floriano Peixoto, 147, Centro, Caruaru, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.



Centro de Qualificação da Mulher

O Centro de Qualificação da Mulher tem o objetivo de proporcionar formação sociopolítica, técnica e empreendedora. Lá, serão ofertados cursos de capacitação em temáticas alinhadas à necessidade do mercado de trabalho e conforme a vocação econômica local, que abordarão desde o desenvolvimento das habilidades comportamentais às competências técnicas.

O cronograma de capacitações da unidade Caruaru será divulgado periodicamente no site www.sedepe.pe.gov.br, com início da programação previsto para a segunda quinzena do mês de maio.

Feirão de empregos

O Feirão contou com a participação de 24 empresas ofertando oportunidades em diversas áreas. Foram disponibilizadas 600 vagas para que a população de diversos municípios pudessem ir em busca de uma colocação no mercado de trabalho.

Diane Bruna, de 37 anos, mora na cidade de Lagoa dos Gatos e foi ao Feirão em busca do primeiro emprego de carteira assinada. ”Eu já consegui trabalhos informais, mas nunca formal. Espero sair daqui hoje com um emprego e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, concluiu a pernambucana.