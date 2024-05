Bolsonaro está bem e deve ser transferido para hospital em Brasília, diz filho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou em sua conta no X, antigo Twitter, que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) deve ser transferido nesta segunda-feira, 6, para um hospital em Brasília e que já reage bem aos antibióticos

"Meu pai passa bem, já reage bem aos antibióticos e hoje deve ser transferido para Brasília", disse o deputado no X, em referência à internação do ex-presidente - desde sábado - por uma infecção de pele durante encontro com aliados no Amazonas.

"Agradeço ao @fabiowoficial por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado", completou o filho 03 de Bolsonaro na publicação.

No sábado, o ex-presidente discursou aos apoiadores com o braço enfaixado, e afirmou que havia sido internado com erisipela e desidratação. Ele tinha voltado ao centro médico na manhã do domingo, 5, e ficou sob observação.

"Quando cai a imunidade da gente por problemas variados, a erisipela é comum de acontecer. Então já estou medicado, tranquilo", disse o ex-presidente.