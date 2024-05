Federação PSOL/Rede oficializa Perpétua como pré-candidata a prefeita de Petrolina 

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No ato PSOL e Rede reafirmaram o apoio à candidata

A Federação PSOL/Rede oficializou o nome de Perpétua Rodrigues como pré-candidata à Prefeitura de Petrolina no pleito deste ano. O ato ocorreu no domingo (5) na Associação das Mulheres Rendeiras, bairro José e Maria, zona norte de Petrolina, no Sertão Pernambucano.

Perpétua afirmou que “a discussão sobre a pré-candidatura passou por todas discussões possíveis tanto dentro do PSOL quanto da Federação. Agora, é construir, junto com o povo trabalhador de Petrolina, o nosso programa de governo”.

A pré-candidata completou, afirmando que a Federação vai chegar com força na disputa, “sem medo, com muita coragem para levar nosso projeto de uma Petrolina justa e sem desigualdades”.

Apoio da Rede

Laércio Vasconcelos, participou do evento representando a Rede Sustentabilidade, confirmou a disposição da Rede no apoio ao nome de Perpétua.

“Estamos aqui referendando o que o diretório estadual e a nossa executiva municipal decidiram, construindo uma caminhada para um novo momento de fortalecimento de fazer com Perpetua essa trajetória que será vitoriosa dentro de um novo modelo de governo que tanto nossa cidade precisa e que nós, da Rede junto com o Psol, defendemos”, afirmou.

Reafirmação do apoio do PSOL

Presidente do Diretório Estadual do PSOL, Samuel Herculano, e o presidente do PSOL Petrolina, Mariozinho Ribeiro, ratificaram o apoio das instâncias ao nome de Perpétua Rodrigues como pré-candidata à Prefeitura de Petrolina.

Além disso, Herculano destacou que a pré-candidatura de Perpétua é uma das prioridades do partido no estado.

“A pré-candidatura de Perpétua é referendada não só pelas instâncias do partido como também por nossas lideranças com mandatos, como é o caso da deputada estadual Dani Portela”, disse o presidente do PSOL-PE.

Já Mariozinho garante que a união das pré-candidaturas do PSOL e da Rede ao Legislativo, junto com o projeto da majoritária, dará “uma nova cara à política de Petrolina”.