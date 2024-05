PDT lança o movimento "Tribuna 12" buscando fortalecer pré-candidatura de Francisco Padilha em Paulista 

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No final da última semana, o diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Paulista, no Grande Recife, lançou a "Tribuna 12", painel de debates que serão realizados pela legenda. O evento contou com a participação de pré-candidatos da sigla e apoiadores do pré-candidato a prefeito da cidade, Francisco Padilha (PDT).

O encontro contou com a presença do secretário estadual do partido, Wellington Batista, do presidente municipal, Marcelo Barros, da secretária Silvana Ferreira, e o deputado estadual Mário Ricardo.

“O PDT está dando ao povo de Paulista a oportunidade de, desta vez, escolher certo”, disse o presidente do diretório do PDT em Paulista.

Já para o deputado Mário Ricardo, Padilha tem "todos os requisitos para fazer uma boa gestão, por ser filho da terra, ter experiência de gestão, ser um nome novo e ter desejo de fazer a diferença".

Padilha destacou que é necessário ir as ruas ouvir a população.

"A meta é focar no desejo de mudança que a população quer para o município”, afirmou o pré-candidato.