TCE disponibiliza manual de encerramento e transição de mandato municipal para orientar gestores e secretários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O primeiro módulo do material está disponível no canal do YouTube da Escola TCE-PE

Buscando preparar os municípios para as eleições municipais e para todos os processos que as envolvem, o Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), disponibilizou uma série de videoaulas detalhando o “Manual de Encerramento e Transição de Mandato Municipal”.

O material é produzido através da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães e está na sua terceira edição.

A série de vídeos é baseada em uma lista de obrigações e proibições previstas em lei para o último ano do mandato. Os arquivos são divididos em três módulos e publicados no canal do YouTube da TV Escola TCE-PE.

Qual o principal público que o TCE busca atingir?

No primeiro módulo, o presidente do Tribunal Valdecir Pascoal fez um convite aos prefeitos, secretários e servidores municipais para que assistam os videoaulas.

Pascoal também reforça a atuação do TCE-PE e sua missão constitucional de fiscalizar o gasto público, mas chama atenção para atuação do do órgão nas orientação aos gestores, para garantir a melhoria na qualidade dos serviços públicos oferecidos.



“Aqui está o TCE educador, parceiro do gestor”, reforça.

Os conselheiros Dirceu Rodolfo e Carlos Neves gravaram os vídeos de apresentação dos outros dois módulos.

O material é apresentado pelos auditores de controle externo do TCE-PE, Luciana Kalil Lage e Thiago Seda Camilo, que abordam assuntos como, aumento de despesa com pessoal, endividamento sem recursos em caixa, restrição de gastos com publicidade, doação de bens públicos, concessão de reajustes salariais e a admissão de servidores.

Disponibilização dos módulos

O primeiro módulo da série já está disponível e explora as vedações fundamentais impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Esses normativos desempenham um papel crucial na manutenção da estabilidade fiscal e na promoção da gestão responsável dos recursos públicos, garantindo que os gestores públicos ajam de forma transparente e prudente, evitando o desequilíbrio das contas e o comprometimento da saúde financeira do município.

Os outros dois módulos serão publicados, respectivamente, nos dias 09 e 16 de maio.

No segundo módulo serão apresentadas as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, conforme previstas na Lei Federal n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, conhecida como Lei das Eleições.

A série encerrará com a publicação do terceiro módulo que vai detalhar as normas que regem a transição de mandato eleitoral, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 260/2014 e na Resolução TCE-PE nº 27/2016. Outro ponto abordado será o conceito de Transição de Mandato e os atores envolvidos nesse processo.