Avaliação positiva do governo Lula cai de 42,7% para 37,4%, mostra pesquisa CNT/MDA

Pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (7) mostra uma queda na popularidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O número de ótimo ou bom (avaliações positivas) ficou em 37,4% nesta edição, enquanto o de ruim ou péssimo (avaliação negativa) aparece em 30,5%.

A edição anterior do levantamento, divulgada em janeiro, mostrou que o governo federal havia sido classificado como ótimo ou bom (avaliação positiva) por 42,7% dos entrevistados. Ruim e péssimo (avaliação negativa), na ocasião, havia somado 27,9%.

A queda na avaliação positiva fica acima da margem de erro, de 2,2 pontos percentuais.

A pesquisa, que está em sua 161ª, é bancada pela Confederação Nacional dos Transportes e executada pelo Instituto MDA Pesquisa O nível de confiança é de 95%. As informações foram coletadas em 2.002 entrevistas presenciais de 1º a 5 de maio.

Aprovação pessoal

A aprovação do trabalho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, caiu pouco além do limite da margem de erro, mostra a pesquisa CNT/MDA.

Agora, 50,7% dos entrevistados responderam que aprovam o presidente, enquanto 43,7% disseram que desaprovam. A edição anterior do levantamento, divulgada em janeiro, mostrou que Lula tinha 55,2% de aprovação e 39,6% de desaprovação.

Comparação com governo anterior

O levantamento mostra que 43,3% acham o governo Lula melhor que o de seu antecessor e principal adversário político, Jair Bolsonaro. Os que acham pior são 32,4%.