Eduardo Suplicy participa de audiência pública na Alepe sobre Renda Básica

O deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na última segunda-feira (6). A sessão foi realizada pela comissão de Cidadania e discutiu a implementação da renda básica no estado.

A audiência foi solicitada pela deputada estadual de Pernambuco Dani Portela (PSOL) em parceria com a Frente Ampla pela Renda Básica em Pernambuco.

A renda básica visa garantir que as pessoas participem da riqueza comum produzida pelo país a partir do recebimento de um valor mensal que atenda às necessidades vitais de cada cidadão.

Eduardo Suplicy é um dos principais ativistas pela efetivação do benefício no Brasil e é autor de um projeto de lei de 1990, quando era senador, que garantia uma renda extra a todo cidadão adulto que não recebesse pelo menos dois salários mínimos em valores da época.

Além de Dani Portela, prestigiaram a vinda do parlamentar nomes como João Paulo, Doriel Barros e Rosa Amorim, todos do Partido dos Trabalhadores.

Eduardo Suplicy na Alepe

Durante sua participação na audiência, Eduardo Suplicy apresentou um panorama histórico de iniciativas semelhantes à renda básica surgidas ao longo da história da humanidade.

Ele lembrou também o lançamento do programa Bolsa Família em 2003 e citou o exemplo do município de Maricá, no Rio de Janeiro, onde a renda básica já é uma realidade desde 2016.

De acordo com Suplicy, a principal vantagem do benefício é assegurar a dignidade e a liberdade.

"Aquela mãe que não tem como dar de comer para as crianças e por isso resolve se prostituir. Aquele rapaz que não tem como auxiliar no orçamento da família e assim resolve se tornar um ‘aviãozinho’ do narcotráfico. No dia que houver uma renda básica para eles e para todos em valor suficiente para atender às necessidades vitais, essas pessoas não vão precisar mais aceitar alternativas que firam a dignidade e coloquem a saúde e vida em risco”, explicou o parlamentar.

Ainda no encontro, Suplicy recebeu um documento da Frente Ampla pela Renda Básica em Pernambuco com o projeto voltado para Pernambuco.

De acordo com a deputada Dani Portela, Pernambuco é o sexto estado brasileiro mais desigual, e a transferência de renda é uma política pública direcionada a reduzir essa disparidade.

“Vivemos em uma nação de profundas desigualdades sociais que se embasam no tripé: classe social, gênero e raça. O nosso estado infelizmente tem os piores índices de desemprego, políticas públicas para moradia, educação e acesso à saúde. A renda básica é uma das políticas para reduzir essas desigualdades”, disse a parlamentar.