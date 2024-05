Prazo para regularizar título e poder votar nas eleições municipais de 2024 termina nesta quarta (8)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Eleitores têm até amanhã (08) para fazer mudanças ou regularizar o título de eleitor, além de solicitar serviços eleitorais.

A quarta-feira é o prazo máximo para fazer o título eleitoral, cadastrar a biometria, pagar multas eleitorais, etc. Após essa data, o cadastro eleitoral ficará fechado para organização da votação das Eleições Municipais de 2024.

Pessoas que não regularizarem a situação eleitoral ou fizerem seu título de eleitor até o prazo não poderão votar nas eleições desse ano.

GAÚCHOS TERÃO EXTENSÃO DO PRAZO POR CHUVAS

Apenas os cidadãos do Rio Grande do Sul terão uma extensão do prazo para cadastro eleitoral, devido à situação de calamidade pública no estado.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 15 dias o prazo para fechamento do cadastro eleitoral no RS.

COMO TIRAR 1º TÍTULO DE ELEITOR

Para tirar o título de eleitor, é necessário ir a uma unidade de atendimento eleitoral próxima com os documentos de:

Identidade, preferencialmente com foto

Comprovante de vínculo com o município (comprovante de residência ou outro documento que justifique a escolha da cidade para votar)

Certificado de quitação militar (para homens maiores de 19 anos)

QUITAR SITUAÇÃO ELEITORAL

Caso esteja com dúvidas se está com a situação eleitoral em dia, é possível verificar essa informação no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) através do endereço https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome.

TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL

Também é possível fazer até amanhã uma solicitação de transferência de domicílio eleitoral. Pessoas com biometria cadastrada podem fazer no autoatendimento eleitoral (https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor) pelo endereço ou ir a uma unidade da Justiça Eleitoral.

Para poder transferir é necessário que:

A última transferência tenha ocorrido a mais de um ano ou de que ocorreu seu alistamento

O comprovante de residência comprove vínculo com o novo locais por mais de três meses

Pagar possíveis débitos eleitorais.

