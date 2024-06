Mendonça anuncia apoio à pré-candidatura de Daniel Coelho e se licencia da presidência do União Brasil no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O deputado federal Mendonça Filho (UB) anunciou, nesta quarta-feira (29), apoio à pré-candidatura de Daniel Coelho (PSD) à Prefeitura do Recife e o afastamento da direção municipal do União Brasil, durante o processo eleitoral. A decisão é motivada pela discordância da escolha da executiva nacional da sigla em apoiar a pré-candidatura à reeleição do prefeito da capital pernambucana, João Campos.

De acordo com o político, João Campos construiu esse apoio numa articulação nacional entre o PSB e o União Brasil, que passa pela garantia de votos da bancada socialista à candidatura do líder do UB, Elmar Nascimento, à presidência da Câmara dos Deputados, em 2025.

“Sempre tive lado. Todos sabem que sou aliado da governadora Raquel Lyra (PSDB) e, também, das minhas divergências históricas com o campo da esquerda. Discordo da decisão da executiva nacional e, por isso, passo a ser dissidente do partido no processo eleitoral do Recife”, afirmou Mendonça.

O deputado considera Coelho a melhor opção para governar o Recife.

"Daniel é preparado, conhece bem a cidade, seus desafios e tem capacidade de oferecer uma alternativa de gestão para o Recife, que sofre com problemas crônicos”, completou.

O pré-candidato demostrou alegria em receber o apoio do parlamentar.

"Fico feliz com o apoio de Mendonça ao projeto de Raquel e a nossa pré-candidatura. Sempre com votações expressivas no Recife, Mendonça é uma liderança que agrega. Vai nos ajudar muito", afirmou Daniel Coelho.

RESOLUÇÃO PARTIDÁRIA

Ainda segundo Mendonça, o apoio da executiva nacional do União Brasil à João Campos tem como base a resolução partidária que estabelece que, em municípios com mais de 200 mil eleitores, os apoios passam pela autorização do comando nacional do partido.

No entanto, as articulações nacionais entre o União Brasil e o PSB inviabilizaram a decisão de Mendonça de levar o União Brasil do Recife a apoiar o candidato apoiado pela governadora Raquel Lyra.

Com o afastamento de Mendonça Filho, assume a presidência municipal do União Brasil no Recife o primeiro vice-presidente Leonardo de Souza Leão.