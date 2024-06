Federação Rede/Psol realiza ato para oficializar apoio a pré-candidatura de Elias Gomes à prefeitura de Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a ação da Federação, o pré-candidato passa a contar com o apoio de nove siglas

A Federação Rede/Psol irá oficializar, no próximo sábado (8), em um ato a ser realizado no auditório do Hotel Barramares, em Piedade, a partir das 10h, apoio a Elias Gomes, pré-candidato do PT à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

Com a ação da Federação, o pré-candidato passa a contar com o apoio de nove siglas.

"Nos unimos, oficialmente, a esse grande movimento que tem como foco resgatar a democracia e frear os desmontes das políticas públicas", registrou o diretório municipal do Psol em uma publicação no Instagram.

O último ato em apoio ao pré-candidato havia sido do PSB

No último sábado (25), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), realizou um ato, na área central de Jaboatão, para oficializar o apoio a Elias Gomes.

Durante o ato, João Campos anunciou o nome do advogado Rafael Arruda (MDB) para a vaga na vice de Elias, e disse que irá se engajar pessoalmente na pré-campanha do aliado.

A aliança tem sido associada à articulação entre o PSB de João Campos e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que elencou a eleição na segunda maior cidade do estado como uma das prioridades do partido petista.



Conheça Elias Gomes

Elias Gomes da Silva nasceu no Engenho Buranhém, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, em 8 de dezembro de 1951.

Em 1982, Gomes conquistou seu primeiro mandato como prefeito do Cabo. Já em 1990, elegeu-se deputado estadual e em 1994, assumiu a administração de Fernando de Noronha.

Elias Gomes foi eleito novamente prefeito do Cabo de Santo Agostinho, em 1996, tendo sido reeleito em 2000.

Gomes se elegeu prefeito do Jaboatão dos Guararapes em 2008 e se reelegeu para o cargo em 2012.