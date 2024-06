"Não serei candidata nestas eleições", diz Luciana Santos que era cotada para concorrer à prefeitura de Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, se pronunciou sobre as eleições de 2024 em Olinda. A política que era cotada para ser pré-candidata à prefeita do Município, anunciou que não irá disputar o pleito, pois pretende continuar focando na sua missão como ministra do Estado.

Em vídeo no Instagram Luciana afirmou “não serei candidata nestas eleições”.

“O momento agora é de foco nessa missão nacional que o presidente Lula me confiou", disse Luciana.

A ministra, que foi prefeita de Olinda por dois mandatos, entre 2000 e 2008, destacou o cuidado na busca para escolher um nome para apoiar em neste pleito.

“Naturalmente o debate sobre Olinda, está dentro de nossa preocupação, teremos participação ativa na busca por um caminho que devolva a cidade seu lugar na estratégico na política, na cultura e na economia. Apoiaremos um nome que fará Olinda ser grande novamente”, afirmou.