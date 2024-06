Partido Novo de Pernambuco anuncia pré-candidatura do professor Allan Clemente à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A decisão foi tomada durante uma reunião na sede do partido, situada no bairro do Recife Antigo

Com o objetivo de fortalecer propostas alinhadas para o desenvolvimento de Pernambuco, o Partido Novo anunciou, nesta sexta-feira (07), a pré-candidatura de Allan Clemente à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano.

A decisão foi tomada durante uma reunião na sede do partido, situada no bairro do Recife Antigo, com a participação de Tecio Teles, pré-candidato a prefeito do Recife, o empresário e líder do Grupo Verde de Santa Cruz de Capibaribe, Allan Carneiro, e o professor Allan Clemente.

Teles enfatizou que a pré-candidatura de Allan Clemente representa um avanço significativo para o Partido Novo no Estado.

Leia Também Tecio Teles lança pré-candidatura à Prefeitura do Recife

Allan Clemente, associado ao Grupo Verde de Santa Cruz do Capibaribe, já havia manifestado seu interesse em concorrer pelo Partido Novo, ressaltando a importância da renovação política e da diversidade de ideias para a cidade do Polo de Confecções.